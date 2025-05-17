Україна не поспішатиме з реструктуризацією боргу на $3,2 мільярда за ВВП-варантами

Україна не поспішатиме з реструктуризацією державних деривативів (ВВП-варантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, навіть якщо доведеться допустити дефолт за ними. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що про це на зустрічі з інвесторами у Лондоні сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

«Вони чітко дали зрозуміти, що діє мораторій, і… це не призведе до перехресного дефолту за облігаціями», — один з інвесторів повідомив Reuters.

Управління з питань державного боргу України повідомило, що воно активно взаємодіє із зацікавленими сторонами та збирає ринкові відгуки, щоб визначити найкращий шлях подальшого поводження з варантами в рамках зусиль щодо забезпечення сталого рівня боргу.

Джерела повідомили, що Бутса наголосив, що пріоритетом є найближче вирішення питання реструктуризації варантів, але вони не бояться пропустити платіж.

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що 31 травня 2021 року Україна вперше виплатила $40 млн за ВВП-варантами.

Передісторія

ВВП-варанти з’явилися як продукт реструктуризації боргу у 2015 році, коли кредитори в обмін на них погодилися списати $3,6 млрд боргу України. Сумарна номінальна вартість українських ВВП-варантів становить $3,24, а термін їхнього обігу закінчиться у 2040 році.

За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Що таке ВВП-варанти

Варанти, або інструменти відновлюваної вартості (VRI) — це боргові папери, які інвестори отримують замість списаної частини боргу. Виплати за варантами прив’язані до темпів зростання економіки. Тобто якщо економіка країни не росте або росте повільніше, ніж зазначено в угоді з кредиторами, то держателі варантів не отримують виплати.

Українські ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд і не є частиною держборгу країни.