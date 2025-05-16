Кабінет Міністрів України припинив дію Угоди з росією про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 24 квітня 1993 року в Києві. Про це пише представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
16 травня 2025, 19:12
Уряд розірвав угоду про митну співпрацю з рф
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Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 16 травня 2025 року.
Історія угоди
Угода набула чинності 9 вересня 1993 року і досі вважалася чинною, згідно з даними на сайті Верховної Ради.
Джерело: Мінфін
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