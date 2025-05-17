Російський суд зобов’язав Euroclear виплатити $185 мільйонів

Російський суд постановив стягнути майже 15 млрд рублів (близько $185 млн) з бельгійської компанії Euroclear на користь керуючої компанії «Первая» — колишнього підрозділу найбільшого російського банку Сбербанк. Про це повідомляє Reuters з посиланням на «Ведомости».

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Сума позову включає $161,5 млн, 19,9 млн євро та менші суми в британських фунтах, австралійських і канадських доларах та швейцарських франках.

Судові матеріали свідчать, що позов керуючої компанії «Первая» було частково задоволено. У Euroclear від коментарів відмовилися. У російській компанії також не відповіли на запит щодо коментаря.

Як повідомляло агентство «РИА Новости» у квітні, попередня спроба позивача стягнути з Euroclear близько 165 млрд рублів ($2 млрд) була відхилена іншим судом.

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Нагадаємо

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну західні країни заморозили значну частину активів росії за кордоном, включно із золотовалютними резервами Центробанку рф. Основний обсяг цих активів зберігається в найбільшому європейському депозитарії Euroclear.