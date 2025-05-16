Чорний ринок долара в Аргентині скорочується після реформ Мілея

У Буенос-Айресі, де раніше процвітав чорний ринок валюти, нелегальні обмінники зазнають значного спаду через економічні реформи президента Хав'єра Мілея. Про це пише Reuters.

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Причина змін

Мілей скасував більшість валютних обмежень, запроваджених у 2019 році, що дозволило аргентинцям офіційно купувати долари без ризиків і затримок. Це призвело до вирівнювання курсів офіційного та «тіньового» долара вперше за шість років.

Ефект реформ

Реформи входять до ширшої стратегії подолання фінансової кризи. Економіст Аріель Коремберг, радник Мілея, зазначив: «Це повертає довіру до фінансової системи» та збільшує оподатковувані обсяги валюти. Компанії тепер можуть вільно виводити прибутки за кордон, а імпортери — легше купувати валюту.

Залишки чорного ринку

Економіст Федеріко Філіппіні вважає, що чорний ринок не зникне повністю, оскільки попит зберігатиметься серед тіньового сектору — неформальних працівників і підприємців із незадекларованими доходами.