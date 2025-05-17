Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine у п’ятницю, 16 травня, впав на 2,95% — до 599,40 пунктів на тлі новин про результати прямих переговорів між українською та російською сторонами у Стамбулі. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Українські акції втратили до 5% на тлі перемовин з росією
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За даними WSE, курс акцій найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» знизився на 4,21%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 2,83% і 1,92%, Milkiland — на 2,17%, KSG-Agro — на 2,73%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами підскочив (всі акції входять до індексного кошика) — на 0,33%.
Акції найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу «Кернел», які не входять до складу індексу через малий free-float, подешевшали на 1,50%.
Динаміка українських акцій на WSE у п’ятницю була набагато гіршою за динаміку всього польського ринку: індекс WIG знизився за день всього на 0,08%, а WIG40 навіть зріс на 0,11%.
На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у день переговорів у Стамбулі впав на 2,96%, а гірничорудної компанії Ferrexpo — на 4,96%.
Наприкінці минулого тижня індекс WIG-Ukraine зріс до 590 пунктів на тлі повідомлень про покращення відносин між Україною та Сполученими Штатами, а також заяв росії щодо тимчасового припинення вогню.
Після оголошення про майбутні перемовини в Стамбулі та перспективу більш тривалого перемир'я, індекс на початку цього тижня сягнув майже 625 пунктів. Однак згодом, на тлі зменшення оптимізму щодо результатів переговорів, почалося його зниження.
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