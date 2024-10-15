Українські підприємці отримали 375 кредитів на 1,1 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» минулого тижня. Усього з початку року бізнес отримав 18 532 пільгових кредитів на загальну суму 69 млрд гривень, а від старту «5−7−9%» (лютий 2020 року) — 97,5 тисячі кредитів на суму 335,9 млрд гривень. Про це зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.
15 жовтня 2024, 8:33
«Доступні кредити 5-7-9%»: від початку року бізнес отримав 69 млрд грн пільгових кредитів
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Скільки отримав бізнес
В межах програми бізнес отримав:
- 18,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів;
- 16,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 16,0 млрд грн — на переробку;
- 14,5 млрд грн — інвестиційні кредити.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
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Регіони-лідери
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
Де можна оформити кредит
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (45,4 тис.), Ощадбанк (15,1 тис.) та Райффайзен Банк (5,4 тис.).
Джерело: Мінфін
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