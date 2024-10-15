«Доступні кредити 5-7-9%»: від початку року бізнес отримав 69 млрд грн пільгових кредитів

Українські підприємці отримали 375 кредитів на 1,1 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» минулого тижня. Усього з початку року бізнес отримав 18 532 пільгових кредитів на загальну суму 69 млрд гривень, а від старту «5−7−9%» (лютий 2020 року) — 97,5 тисячі кредитів на суму 335,9 млрд гривень. Про це зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

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Скільки отримав бізнес

В межах програми бізнес отримав:

18,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

16,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

16,0 млрд грн — на переробку;

14,5 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

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Регіони-лідери

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Де можна оформити кредит

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (45,4 тис.), Ощадбанк (15,1 тис.) та Райффайзен Банк (5,4 тис.).