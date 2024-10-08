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8 жовтня 2024, 12:10

Борги бюджету за пільговими кредитами «5-7-9%» сягнули двох — трьох місяців

Проблема затримок зі сплатою з держбюджету компенсації банкам пільгових процентних ставок за кредитами державної програми «5−7−9%» залишається гострою. Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

Проблема затримок зі сплатою з держбюджету компенсації банкам пільгових процентних ставок за кредитами державної програми «5−7-9%» залишається гострою.

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Що кажуть банкіри

«Наразі в нашому банку ця затримка становить 2 місяці. В середньому по банкам це 2−3 місяці», — розповів начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян.

Начальник центрального територіального управління Піреус Банку Сергій Щека назвав аналогічний термін. «Зараз заборгованість 2−3 місяці. Ми розуміємо, що держава починає економити на цій програмі. І фінансує саме тих клієнтів і в тих галузях, в яких вважає за потрібне», — сказав він.

Читайте: Нацбанк виступає за зміну програми кредитування «5−7−9%»

«У нас також затримка компенсації відсотків від Фонду розвитку підприємництва — десь 2−2,5 місяця. Це стандарт останні три місяці. Питання, чи буде фінансування до кінця року. Тому що минулого року ми отримали останню компенсацію наприкінці вересня. І до березня не отримували компенсацій», — розповіла заступниця директора департаменту організації продажів корпоративним клієнтам Таскомбанку Анна Мухіна.

«Минулого року був сформований геп майже до 6 місяців. І тоді вже всі занервували», — сказала керівниця малого та середнього бізнесу Сенс Банку Яна Шумунова.

Піреус Банк торік востаннє отримував кошти також на початку осені.

«Ми минулого року у вересні закінчили отримання компенсації від Фонду. Потім чекали, заборгованість сягала майже пів року. І я знаю, що декілька інших банків навіть припиняли фінансування клієнтів з причини, що досить довго очікували компенсацію відсотків. У нас керівництво прийняло рішення, що ми продовжимо фондування, підписували угоди по новим клієнтам», — зазначив Сергій Щека.

«Незрозуміло, чи буде цього року така сама ситуація і нам доведеться чекати майже пів року. Або, можливо, до кінця року ще будуть якісь виплати», — хвилюється Анна Мухіна.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
8 жовтня 2024, 12:22
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nitrolog
nitrolog
8 жовтня 2024, 12:26
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У банків такі доходи з повітря що в принципі вони ті борги по кредитам і самі можуть компенсувати))
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