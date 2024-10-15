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15 жовтня 2024, 8:50

Банки порахували, скількох співробітників звільнять, замінивши їх на ШІ

Банки починають скорочувати персонал, запроваджуючи інструменти штучного інтелекту. Як це змінить ринок праці фінансистів, пише Bloomberg. «Мінфін» вибрав головне.

Банки починають скорочувати персонал, запроваджуючи інструменти штучного інтелекту.

Італійський BPER Banca оприлюднив плани щодо скорочення свого персоналу приблизно на 2 000 осіб протягом наступних декількох років. Причина — досягнення в галузі ШІ поступово збільшують продуктивність, дозволяючи оптимізувати та автоматизувати процеси.

Банк, виходячи з цього, планує скоротити до 2027 року 10% персоналу — приблизно до 18 500 осіб.

Він оголосив, що скорочення штату відбудеться «шляхом уже узгоджених добровільних звільнень» та за рахунок «природної плинності кадрів».

Банк також переноситиме процеси продажів із банківських відділень до цифрових каналів, це також сприятиме скороченню робочих місць.

Скільки робочих місць «піде»

Хоча багато європейських банків заявили, що ШІ зрештою дозволить їм знизити витрати, виконуючи завдання, які раніше виконували наймані працівники, мало хто назвав конкретну суму очікуваної економії.

План BPER зі скорочення чисельності персоналу на 10% є одним із перших подібних оголошень.

Раніше Citigroup підрахував, що ШІ, ймовірно, призведе до скорочення більшої кількості робочих місць у банківській галузі, ніж у будь-якому іншому секторі, допомагаючи збільшити прибутковість сектора в усьому світі на $170 млрд протягом наступних декількох років.

Як банки використовують ШІ

Ставку на ШІ та генеративний ШІ роблять все більше фінансових установ, які прагнуть підвищити ефективність та скоротити витрати.

UBS Group розробила інструмент ШІ, який допоможе їй пропонувати клієнтам потенційні угоди щодо злиття та поглинання. Цей ШІ здатний проаналізувати базу даних із понад 300 тис. компаній менш ніж за пів хвилини.

Deutsche Bank використовує ШІ для сканування портфелів заможних клієнтів. А CaixaBank планує створити команду із сотень експертів у галузі штучного інтелекту та ІТ, готуючись зробити цю технологію, що стрімко розвивається, основою нової стратегії, яку він планує представити в листопаді.

ING Group використовує ШІ, щоб проводити скринінг потенційних неплатників. Банк також найняв співробітника з докторським ступенем у галузі машинного навчання для розробки технології торгівлі на ринку Форекс. Впровадження ШІ вимагає навичок, які необов'язково є у існуючого персоналу, тому пошук «ШІ-людей» до банківської сфери вже стає проблемою.

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JPMorgan Chase підбирає співробітників, здатних працювати зі ШІ, а голова банку Джеймі Даймон заявив, що, на його думку, ця технологія дозволить роботодавцям скоротити робочий тиждень до 3,5 днів.

Для BPER прогнозоване скорочення загальної чисельності персоналу буде частково компенсовано наймом. Хоча італійський банк чекає на близько 3 100 звільнень протягом 2027 року, він має намір набрати 1 100 нових співробітників за той же період. Вони будуть додані до «стратегічних областей», включаючи ІТ, йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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