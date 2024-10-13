Соцмережа TikTok скорочує штат співробітників, які займались модерацією контенту, замінюючи їх штучним інтелектом. Про це пише Reuters.
13 жовтня 2024, 13:35
TikTok звільняє сотні працівників, замінюючи їх штучним інтелектом
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Під скорочення потрапив зокрема підрозділ у Малайзії. За інформацією джерел видання там звільнили 700 працівників, але в компанії заявили, що йдеться про 500 найманих робітників. Більшість з них відповідали за модерацію контенту.
TikTok планує також продовжити впроваджувати ШІ, що призведе до подальших звільнень.
На ByteDance (компанія-власник соцмережі) працює понад 110 тис співробітників у понад 200 містах у світі.
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Джерело: Мінфін
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