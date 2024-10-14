Бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.
Бізнес почав скаржитися на труднощі у бронюванні — ЄБА
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Що відомо
«Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто „зависає“ у відповідних органах», — йдеться у зверненні ЄБА.
Як зазначає асоціація, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній Асоціації. У половини, а саме у 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10−20%, у 6% — 20−40%.
У близько половини компаній, а саме 46% серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.
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«Покращення умов бронювання співробітників — це запит № 1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві.
За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування. Асоціація наголошує, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників", — заявили в Асоціації.
Бронювання від мобілізації в Україні
Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні проводиться мобілізація, але є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку — так звану «бронь». Це стосується співробітників ОПК, енергетиків, і тд., а також співробітників підприємств, які визнані критично важливими.
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