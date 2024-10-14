Бізнес почав скаржитися на труднощі у бронюванні — ЄБА

Бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто „зависає“ у відповідних органах», — йдеться у зверненні ЄБА.

Як зазначає асоціація, станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній Асоціації. У половини, а саме у 52% компаній кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10−20%, у 6% — 20−40%.

У близько половини компаній, а саме 46% серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

Читайте: Бронювання від мобілізації можуть призупинити