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10 жовтня 2024, 9:10

Бронювання від мобілізації можуть призупинити

Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.

Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, і з цією ідеєю погодився уряд.

Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проєкт рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде.

Читайте: Економічне бронювання можуть ввести цьогоріч — Гетманцев

Також уряд хоче, щоб проєкт рішення передбачав анулювання відстрочок від мобілізації, якщо буде встановлено, що бронювання було необґрунтованим.

Джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило правдивість цієї інформації. Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.

Бронювання від мобілізації в Україні

Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні проводиться мобілізація, але є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку — так звану «бронь». Це стосується співробітників ОПК, енергетиків, і тд., а також співробітників підприємств, які визнані критично важливими.

Читайте: Бронь від війни за гроші: кому пропонують дати відстрочку і скільки доведеться платити

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+15
Benderitto
Benderitto
10 жовтня 2024, 9:18
#
По факту наразі усі підприємства, які хоч якось по «білому» працюють вже мають бронь.
Навіть торгівельно — розважальні центри, автосалони, СТО
Також, є реально факти, коли на ці підприємства фіктивно працевлаштовують для отримання броні!
Ну ми ж в України живемо, тут вміють пристроїтись
+
+45
FogBRD
FogBRD
10 жовтня 2024, 9:36
#
По факту там некому работать.
аудит это очередной сьем с бизнеса и не более.
+
+45
Criptor82
Criptor82
10 жовтня 2024, 9:42
#
Можете навести факти на підтвердження ваших фактів? Щоб робити такі висновки треба гарно володіти предметом, мати конкретні цифри. Серед тих хто мені відомий є три підприємства які отримали 50% бронювання. Два з них це енергетика (приєднання, ремонт, в т. ч. залучаються структурами Укренерго), і ще одне це компанія яке має 3 АЗС. Серед СТО таких в своєму місті я не знаю. Знаю, що як прийду в Єпіцентр, то там чимало військовозобовязаних каву попивають. При цьому з Водоканалу забрали вже половину працівників, теплосеть те саме, водіїв які здійснюють пасажирські перевезення теж вже мінімум, переважно 50+
+
+15
Criptor82
Criptor82
10 жовтня 2024, 9:52
#
Чому цифра заброньованих подвоїлась в 2024р. теж впринципі не секрет. Тому що мобілізація та мобзакони цього року посилились. Тому ті підприємства та працівники які на це раніше не сильно зважали, почали рухатись. Плюс в цьому році спростилась сама процедура мобілізації. Після визнання підприємства критично важливим, через Дію можна було подати списки військовозобовязаних за певною формою, і в той же день отримати бронювання. В минулому році це займало місяць-два, як кому пощастить. Може і є ті хто отримав критичність без критичності, але сильно сумніваюсь що таких більшість. Да і армії без тилу не буває. За майже три роки мобілізували щонайменше 1,5 млн. де вони, якщо втрати мінімальні?
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
10 жовтня 2024, 10:17
#
Печаль в том, что они совсем не минимальные. Погуглите по слову некомплект интерьвю командиров, погуглите приговоры дезертирам — некомплект в 70%, ушел когда из его роты 11 человек осталось и т. д.
+
0
potator
potator
10 жовтня 2024, 10:05
#
Без лоха и жизнь плоха
+
0
Игорь УА
Игорь УА
10 жовтня 2024, 10:40
#
С этим бронированием пора заканчивать, уже за двушку предлагают бронь. Любая чепуха может себе работников бронировать.
+
+45
3212242
3212242
10 жовтня 2024, 10:43
#
«Прикольно», що економічному бронюванню — ні-ні, несправедливість, а безкоштовне для циркачів і сушистів — норм.
+
0
Benderitto
Benderitto
10 жовтня 2024, 10:49
#
Тому що якщо ще економічне бронювання впровадити, то взагалі ні кого буде мобілізувати
+
0
3212242
3212242
10 жовтня 2024, 10:56
#
Навряд, думаю, що 20−40 тис щомісяця зможуть платити 5−10% населення.
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
10 жовтня 2024, 10:59
#
Пробовал подать фирму на критическую чтоб бронь людям пооформлять, не такое уж это дело и бесплатное, особенно если не приближен к горсовету
+
+15
3212242
3212242
10 жовтня 2024, 11:01
#
Вірю вам, але мова про офіційні платежі. По факту все йде попри бюджет у кишені зацікавлених.
+
0
KlaviK
KlaviK
10 жовтня 2024, 10:50
#
Зе обурився, що заброньованих 1,5 М. Десь була інформація, що наче до кінця року потрібно ще 200К мобілізувати. Давайте рахувати: 1,5 М. З них, припустимо, половина дійсно бронь, інша фікція. Далі, 750К — саме є дані всіх 750К людей у відповідних ТЦК. Після аудіту, гадаю, за них «потужно» візьмуться. З 750К половина або буде на дні, або покине країну. Залишається 375К. З залишка, припустимо, половина просто відмовиться від мобілізаційного розпорядження. Ось і знайшли ± 200К до кінця року, така собі вийшла Ємобілізація) Одразу напишу, що мій погляд не претендує на правду, просто думки й весела математика)
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