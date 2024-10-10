Міністерство оборони вирішило провести аудит заброньованих від мобілізації в Україні. Для цього бронювання можуть поставити на паузу до 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Кабміні.
Бронювання від мобілізації можуть призупинити
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Що відомо
The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня. В ньому йдеться про те, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації, і з цією ідеєю погодився уряд.
Окрім цього, уряд доручив Міноборони та Мінекономіки до наступного засідання розробити проєкт рішення, яке б передбачало зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень критеріїв, які визначають, які підприємства, установи чи організації є критично важливими. Поки ці критерії не будуть діяти, бронювання проводитись не буде.
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Також уряд хоче, щоб проєкт рішення передбачав анулювання відстрочок від мобілізації, якщо буде встановлено, що бронювання було необґрунтованим.
Джерело РБК-Україна в Кабміні підтвердило правдивість цієї інформації. Ініціатором цього рішення, за словами джерела, виступало Міноборони, яке хоче перевірити, кого та за яких підстав забронювали від мобілізації за час війни.
Бронювання від мобілізації в Україні
Як відомо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні проводиться мобілізація, але є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку — так звану «бронь». Це стосується співробітників ОПК, енергетиків, і тд., а також співробітників підприємств, які визнані критично важливими.
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Коментарі - 13
Навіть торгівельно — розважальні центри, автосалони, СТО
Також, є реально факти, коли на ці підприємства фіктивно працевлаштовують для отримання броні!
Ну ми ж в України живемо, тут вміють пристроїтись
аудит это очередной сьем с бизнеса и не более.