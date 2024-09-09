57% опитаних українців вважають, що зміна назви «копійка» на «шаг» не на часі

Ініціативу Національного банку змінити назву української розмінної монети вважає невчасною більш ніж половина українців. Трохи менше, як чверть повністю підтримує НБУ в цьому питанні. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, передає LIGA.net.

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Відповіді на питання «Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?» розподілилися так:

не підтримую, це зайве — 57%;

так, повністю підтримую — 24%;

мені байдуже, не думаю про таке зараз — 19%.

В анонімному онлайн-опитуванні взяло участь понад 29 000 українців. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, що Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст.

В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.