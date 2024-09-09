Ініціативу Національного банку змінити назву української розмінної монети вважає невчасною більш ніж половина українців. Трохи менше, як чверть повністю підтримує НБУ в цьому питанні. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, передає LIGA.net.
9 вересня 2024, 17:05
57% опитаних українців вважають, що зміна назви «копійка» на «шаг» не на часі
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Відповіді на питання «Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?» розподілилися так:
- не підтримую, це зайве — 57%;
- так, повністю підтримую — 24%;
- мені байдуже, не думаю про таке зараз — 19%.
В анонімному онлайн-опитуванні взяло участь понад 29 000 українців. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, що Національний банк пропонує замінити назву «копійка» на «шаг», що використовувалось в Україні у XVI-XVII ст.
В НБУ вважають, що це відновить історичну справедливість й сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
Джерело: Мінфін
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