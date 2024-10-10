Як змінилися ціни на нерухомість у вересні — дослідження

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Первинний ринок

У вересні кількість новобудов з активними відділами продажів залишилась на такому ж рівні — 77%. У вересні в експлуатацію здали дві новобудови у Львівській області та одну — у Київській області загалом на 6 секцій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі переважно зростала у вересні на 1−6% залежно від області.

З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за м².

Попит

У вересні користувачі маркетплейса значно більше цікавились квартирами у новобудовах порівняно з серпнем. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Миколаївській та Кіровоградській областях. Разом з тим у масштабах року пожвавлення інтересу спостерігається лише в Київській області без урахування столиці та у Вінницькій області.

Вторинний ринок

У вересні поменшало охочих продати власне житло, якщо порівнювати з серпнем або порівнювати дані рік до року. Порівняно з вереснем 2023 кількість пропозицій з продажу житла зросла лише у Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Ціна

Вартість, яку вказували власники у своїх пропозиціях з продажу нерухомості, у вересні зросла майже в кожній області здебільшого на 5−6%. Київська область не показала змін, а у Києві аналітики виділили незначне здешевшання на 1%. При цьому столиця лишається містом з найдорожчим житлом: середня ціна за однокімнатну квартиру на основі пропозицій вересня складає $84 935.

Проте на ринку є дешевші й дорожчі пропозиції: у середньому $45 060 у Деснянському районі та $113 553 — у Печерському.

Попит

Користувачі активніше шукали пропозиції для купівлі житла у центральних та західних областях України: там попит зріс подекуди більш як на 20%. Попри те, що у межах року загальна кількість пошукових запитів іде на спад, у більшості областей України досі на одне оголошення про продаж житла припадає 5−10, а подекуди й 20 відгуків.