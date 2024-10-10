Coinbase додала підтримку біткоїн-адрес Taproot, у Bitwise назвали умови для зростання BTC: що нового

Розробник L2-мережі Bitlayer закрив раунд фінансування на $9 млн

Компанія Bitlayer Labs, що є розробником L2-мережі на базі біткоїна — Bitlayer — залучила $9 млн в рамках додаткового раунду фінансування, який очолила венчурна фірма Polychain Capital за участю Franklin Templeton, SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group та інших.

Відомо, що після отримання капіталу оцінка стартапу складає $300 млн.

Генеральний директор Bitlayer Чарлі Ху повідомив, що збір коштів для раунду почався у серпні 2024 року і закінчився в жовтні. Він додав, що раунд був структурований як угода про майбутній акціонерний капітал (SAFE) з токен-варрантами.

Крім того, у повідомленні сказано, що залучення нового капіталу відбувається в той момент, коли Bitlayer готується до запуску другої версії (V2) своєї мережі, де буде використовуватися технологія OpVM.

За даними DeFiLlama, заблокована вартість активів (TVL) у Bitlayer становить близько $369 млн.

Чарлі Ху додав, що другу версію Bitlayer планують запустити у четвертому кварталі 2024 року. За його словами, команда ще не впевнена чи запускатиме власний токен, проте закликав стежити за новинами.

Криптобіржа Coinbase додала підтримку біткоїн-адрес Taproot

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила про те, що її користувачі тепер можуть відправляти біткоїни на адреси Taproot. Це оновлення було розгорнуто в мережі ще 2021 року.

Оновлення Taproot вважається найбільшим після софтфорка SegWit. Воно було розгорнуто 2021 року і покликане, зокрема, підвищити масштабованість і безпеку блокчейну.

Цей протокол використовує концепцію підписів Шнорра, які стискають складні транзакції в більш дрібні пакети даних. Адреси Taproot мають формат «bc1p», оригінальні — «bc1q».

Оновлення Taproot дало змогу скоротити обсяг інформації, який зберігається в блокчейні. Також протокол дає можливість проводити складні транзакції, наприклад, ті, що вимагають підпису кількох учасників, як звичайні перекази, тим самим підвищивши конфіденційність.

Варто зазначити, що централізовані криптобіржі поступово додали підтримку цих адрес одразу після оновлення мережі Bitcoin, яке було активовано в листопаді 2021 року. Coinbase додала підтримку протоколу тільки через майже три роки.

Криптокомпанії виплатили регуляторам США щонайменше $32 мільярди

У межах врегулювання претензій щодо дотримання правил регулювальні органи США стягнули з криптовалютних компаній $32 млрд. Про це йдеться у звіті CoinGecko.

Експерти не включили в суму низку персональних штрафів, накладених Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами на окремих топменеджерів.

Із загального показника рекордні $19,45 млрд припали на 2024 рік. Це зумовлено виплатою $12,7 млрд FTX і Alameda. Кошти підуть на погашення претензій кредиторів у розмірі $11,2 млрд.

Крім цього, за поточний період $4,5 млрд принесла регуляторам мирова угода з Terraform Labs.

Серед найбільших штрафів також значиться Binance з $4,3 млрд і Celsius з $4,7 млрд — обидва припали на 2023 рік.

Фахівці CoinGecko зазначили, що крах екосистеми Terra в травні 2022 року став тригером ведмежого ринку, за чим відбулося банкрутство Celsius. Кульмінацією став колапс FTX у листопаді.

З перерахованих вище криптоплатформ продовжує роботу тільки Binance, яка залишається найбільшою централізованою біржею за обсягом торгів.

Аналітики звернули увагу, що різкий стрибок сум стягнень стався ще 2023 року. Загальний обсяг погашень претензій американських урядових агентств тоді склав $10,87 млрд за вісьмома позовами.

Аналогічну кількість кейсів зафіксовано в нинішньому році.

В історичній перспективі 2019 року SEC оштрафувала фірму Block.one, що стоїть за блокчейном EOS, на $24 млн за незареєстрований продаж цінних паперів під час ICO.

За рік по аналогічному обвинуваченню щодо пропозиції токенів Gram через дочірню компанію TON Issuer відомство стягнуло з Telegram уже $1,24 млрд. Але приблизно $1,22 млрд були поверненням незаконно отриманого доходу, а тільки $18,5 млн — цивільним штрафом.

У Bitwise назвали умови для зростання біткоїна вище $80 000 до кінця року

Перемога Дональда Трампа на виборах у США, зниження ставки ФРС на 50 б. п. з новими стимулами КНР і відсутність серйозних сюрпризів в індустрії — умови для зростання біткоїна вище $80 000 до кінця року. Про це заявили в Bitwise, повідомляє The Block.

Директор з інформаційних технологій компанії Метт Хоуган підтвердив прогноз кінця 2023 року. Тоді як драйвери він назвав схвалення BTC-ETF і четвертий халвінг.

В останньому дописі експерт підкреслив, що реалізації сценарію може завадити перемога кандидатки від демократів Камали Гарріс.

«Партія має різні погляди на криптовалюти, від „антикриптоармії“ сенаторки Елізабет Воррен до глибокої підтримки члена Палати представників Річі Торреса. Проблема останніх чотирьох років полягає в тому, що перша контролювала політику і призначення в агентствах, і це створило вороже середовище для сектору», — вказав Хоуган.

Хоуган переконаний, що біткоїну необхідно, щоб політики «пішли з дороги».

«За відсутності більшості в демократів в обох палатах Конгресу і перемоги Гарріс партія стане дотримуватися більш нейтрального підходу до індустрії», — спрогнозував фахівець.

Щодо сюрпризів в індустрії Хоуган пояснив, що йдеться про «зломи, масштабні судові позови та великі розломи монет».

Експерт переконаний, що цифровому золоту в ралі не потрібна підтримка Ethereum, Solana або «нових альткоїнів на кшталт Sui, Aptos і Monad».

Для «повномасштабного зльоту» до $100 000 лише за кілька місяців знадобиться охоплення прокриптовалютними настроями всього ринку, додав Хоуган.

Насамкінець Він зазначив, що у біткоїна вже складається непоганий рік завдяки входженню в мейнстрим серед політиків і зростанню інституціоналізації через ETF.

«Незалежно від того, що станеться цього року, курс цифрового золота буде прагнути до $80 000 і набагато вище у 2025 році», — зазначив він.