Уряд збільшив строк пролонгації за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» для деяких підприємців

Кабінет Міністрів вирішив збільшити строк можливої пролонгації кредиту за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомив представник Кабміну у В Р Тарас Мельничук.

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Йдеться про кредити, що були видані підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 були розміщені на території активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Строк можливої пролонгації — до 31.12.2026.

«Уточнено норми, якими регулюється надання державної допомоги суб'єктам підприємництва, що провадять господарську діяльність у зоні високого воєнного ризику, у частині систематизації вимог щодо ототожнення таких суб'єктів із зоною високого воєнного ризику», — зазначив Мельничук.

Крім того, уряд вніс зміни до критеріїв уповноважених банків / лізингодавців / факторів щодо перевірки застосування персональних санкцій протягом 12 місяців у частині конкретизації суб'єктів такої перевірки, а саме контролерів або керівників уповноважених установ.

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