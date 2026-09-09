У серпні український автопарк поповнили 12,8 тис. автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
9 вересня 2026, 14:10
Бензинові авто серпня: які нові та вживані моделі обирали українці
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Скільки було нових і вживаних авто
Із загальної кількості бензинових автомобілів:
- 1,9 тис. були новими, що на 14% менше, ніж торік;
- 10,9 тис. — імпортованими вживаними авто, що відповідає торішньому показнику.
Найпопулярніші нові бензинові авто
Лідером серед нових легковиків із бензиновими двигунами стала Skoda Octavia.
У серпні українці зареєстрували 221 такий автомобіль.
До топ-5 нових бензинових моделей увійшли:
- Skoda Octavia — 221 од.;
- Hyundai Tucson — 173 од.;
- Mazda CX-5 — 120 од.;
- Skoda Kodiaq — 109 од.;
- Skoda Karoq — 93 од.
Найпопулярніші вживані бензинові авто
Серед імпортованих бензинових авто з пробігом перше місце посів Volkswagen Tiguan.
У серпні українці зареєстрували 682 такі автомобілі.
До топ-5 імпортованих вживаних бензинових моделей увійшли:
- Volkswagen Tiguan — 682 од.;
- Nissan Rogue — 656 од.;
- Volkswagen Golf — 645 од.;
- Audi Q5 — 583 од.;
- Audi A4 — 342 од.
Джерело: Мінфін
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