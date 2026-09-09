Ціни на АЗС 9 вересня: бензин і дизель додали майже по 40 копійок

У середу, 9 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 35 коп. до 82,74 грн/л, на дизельне пальне — на 39 коп. до 93,22 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».