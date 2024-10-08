«єОселя»: З початку року українці отримали кредити на 11,9 млрд грн

З початку 2024 року за програмою доступних кредитів «єОселя» українці отримали 6 973 кредити на придбання житла на 11,9 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Скільки придбали житла

Третину кредитів з початку року видано на придбання житла на вторинному ринку — 4924, у забудовника придбано 1564 об'єктів нерухомості, з них 485 — на етапі будівництва.

«За весь час 13 298 родин отримали кредити на суму понад 21,3 млрд грн. Програма „єОселя“ постійно розвивається — нещодавно Уряд вніс зміни до вимог щодо житла, яке можна придбати за програмою доступної іпотеки. Тепер програма орієнтована на первинний ринок для стимулювання розвитку будівельної галузі. Уряд оновлює умови програми для того, щоб усі українці, які не мають власного житла або хочуть покращити умови проживання, могли отримати доступний кредит на вигідних умовах. А активний розвиток будівельної галузі сприятиме зміцненню нашої економіки», — зазначив Телюпа.

Детальніше про оновлені умови програми єОселя — за посиланням.

Читайте: Уряд змінив умови «єОселя» на користь забудовників

За минулий тиждень українці отримали 177 кредитів на 303 млн грн. Серед них кредити під 3% отримали:

81 військовослужбовець та правоохоронець

12 педагогів

18 медиків

4 науковці

Кредити під 7% отримали:

50 українців без власного житла

4 ВПО

8 ветеранів

Де видано найбільше кредитів

Найбільше кредитів видано у Київській області — 55, у місті Києві — 42, Львівській області — 10, Івано-Франківській та Одеській областях — по 8.

Нагадаємо

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року

Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і BISBANK.