Французький будинок моди Christian Dior повертається до рф. Реєструє торгову марку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2024, 9:27

Французький будинок моди Christian Dior повертається до рф. Реєструє торгову марку

Французький будинок моди Christian Dior Couture відновив реєстрацію торгової марки у рф, після того, як вийшов з росії, але таємно продовжував постачати товари. Про це повідомляє B4Ukraine.

Французький будинок моди Christian Dior Couture відновив реєстрацію торгової марки у рф, після того, як вийшов з росії, але таємно продовжував постачати товари.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Dior відновить торгову марку в росії після того, як оголосив про призупинення своєї діяльності на ринку з початком повномасштабного вторгнення москви в Україну.

4 березня 2022 року LVMH оголосила про тимчасове закриття своїх 124 магазинів у росії з огляду на поточні обставини в регіоні.

Однак компанія не засудила Москву за її неспровокований наступ і не назвала агресора на ім'я.

Компанія не уточнила, чи продовжує постачати товари до росії. Пізніше дані про експорт показали, що так. Після різкого падіння одразу після вторгнення, постачання Christian Dior ніколи не припинялися повністю, як свідчать дані російської митниці, і дещо відновилися до осені 2022 року, хоча й не до рівня, що передував вторгненню.

Щобільше, значна частина постачань надходила безпосередньо з Франції (на суму 2 млн дол у березні 2023 року), а також через Латвію та Сербію.

Окрім того, в повідомленні зазначають, що головний магазин Dior у престижному торговому центрі ГУМ, розташованому на Красній площі, залишається відкритим.

Деталі про Christian Dior

Christian Dior SE — зареєстрована на біржі компанія, що володіє переважною частиною родини Арно у LVMH, найбільшій у світі групі компаній класу люкс.

Christian Dior SE володіє приблизно 41% акціонерного капіталу LVMH та 56% прав голосу, що робить його найбільшим акціонером компанії, зареєстрованою на паризькій біржі.

Своєю чергою Christian Dior SE майже повністю належить родині Арно.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Strain
Strain
8 жовтня 2024, 9:42
#
Ожидаемо. Не замечать рынок на 130млн человек (условно) для бизнеса сложно. Как только шатнет чистую прибыль по миру так торгаши и хуситам и ирану и талибану начнут продавать.
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
8 жовтня 2024, 9:46
#
Україна буде транспортувати «азербайджанську» нафту, газ, аміак по українськими трубопроводам від московії до Європи після 01.01.2025. які претензії до інших країн?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами