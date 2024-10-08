Французький будинок моди Christian Dior повертається до рф. Реєструє торгову марку

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Що відомо

Dior відновить торгову марку в росії після того, як оголосив про призупинення своєї діяльності на ринку з початком повномасштабного вторгнення москви в Україну.

4 березня 2022 року LVMH оголосила про тимчасове закриття своїх 124 магазинів у росії з огляду на поточні обставини в регіоні.

Однак компанія не засудила Москву за її неспровокований наступ і не назвала агресора на ім'я.

Компанія не уточнила, чи продовжує постачати товари до росії. Пізніше дані про експорт показали, що так. Після різкого падіння одразу після вторгнення, постачання Christian Dior ніколи не припинялися повністю, як свідчать дані російської митниці, і дещо відновилися до осені 2022 року, хоча й не до рівня, що передував вторгненню.

Щобільше, значна частина постачань надходила безпосередньо з Франції (на суму 2 млн дол у березні 2023 року), а також через Латвію та Сербію.

Окрім того, в повідомленні зазначають, що головний магазин Dior у престижному торговому центрі ГУМ, розташованому на Красній площі, залишається відкритим.

Деталі про Christian Dior

Christian Dior SE — зареєстрована на біржі компанія, що володіє переважною частиною родини Арно у LVMH, найбільшій у світі групі компаній класу люкс.

Christian Dior SE володіє приблизно 41% акціонерного капіталу LVMH та 56% прав голосу, що робить його найбільшим акціонером компанії, зареєстрованою на паризькій біржі.

Своєю чергою Christian Dior SE майже повністю належить родині Арно.