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7 жовтня 2024, 15:07

«єРобота»: Держава інвестувала 10 млрд у розвиток малого та середнього бізнесу

Із початку дії проєкту «єРобота» у липні 2022 року держава інвестувала через гранти 10 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Із початку дії проєкту «єРобота» у липні 2022 року держава інвестувала через гранти 10 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу.
Фото: depositphotos

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Розвиток бізнесу

«21 тисяча підприємців скористалися грантовими програмами „єРобота“, які ми запустили понад два роки тому для підтримки й стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. За цей час держава інвестувала в їхні проєкти через гранти загалом 10 млрд грн», — розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, понад 4 млрд грн інвестованих державою коштів отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори.

Крім того, завдяки програмі вдалося створити близько 60 тисяч робочих місць в усіх регіонах України.

Скільки видано грантів

Як йдеться в повідомленні, від запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 19 тис. мікрогрантів на 4,5 млрд грн; на розвиток переробних підприємств — 779 грантів на 3,9 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства — 240 грантів на 1,1 млрд грн; ветеранам та членам їхніх родин — 1036 грантів на 481 млн грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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