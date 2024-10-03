За рік роботи послуги повернення вкладів у застосунку «Дія» банки-агенти провели 3,7 тисячі трансакцій на суму понад 43 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
3 жовтня 2024, 15:52
Фонд гарантування повернув вкладникам банків 43 мільйони гривень через «Дію»
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Зазначається, що загалом понад 2,6 тисячі вкладників банків, що ліквідуються Фондом, скористалися зазначеною послугою онлайн-виплат.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, онлайн-сервіс значно пришвидшує отримання коштів, адже не потрібно відвідувати банки й стояти в чергах.
Щоб отримати послугу в «Дії», необхідно:
- оновити мобільний застосунок до останньої версії;
- авторизуватися;
- відкрити розділ Послуги — Повернення вкладів;
- обрати збанкрутілий банк, у якому мали рахунок і подайте заявку на відшкодування. Якщо тримали кошти в декількох банках, заявки подаються окремо;
- вибрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку-агенті Фонду, який є учасником послуги. Або ж одразу в застосунку можна відкрити в кілька кліків нову картку єПідтримка в одному з наведених банків-агентів Фонду;
- уточнити контактні дані для звʼязку;
- перевірити заявку;
- підписати заявку Дія.Підписом.
Банки-агенти, що здійснюють виплати за допомогою мобільного застосунку Дія: АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсалбанк», АТ «Ідея Банк».
Джерело: Мінфін
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