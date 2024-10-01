«Земельний банк»: В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі

В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту «Земельний банк» . Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

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За ділянку понад 115 га на Вінниччині на торгах 1 жовтня змагалися 14 учасників.

«Переможна ставка на її оренду — понад 3 млн грн», — розповів Коваль.

Згідно з інформацією «Прозорро.Продажі», переможець — фермерське господарство «Гичак Я.К.».

«Загалом сьогодні Фонд держмайна на платформі „Прозорро.Продажі“ проведе 16 земельних аукціонів», — зазначив міністр.

За його словами, до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України.

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Нагадаємо

Площа земельних ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Фонд розраховує отримати до 1 млрд грн від оренди перших 100 000 га, а після того, як йому передадуть усі 800 000 га державних земель, сума може зрости до 8 млрд грн.