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17 вересня 2024, 19:16

«Земельний банк»: Презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендувати

17 вересня 2024 року Фонд держмайна України презентував проєкт «Земельний банк», який трансформує ринок державних сільгоспземель. Також на заході було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка відсьогодні доступна на сайті landbank.spfu.gov.ua.

17 вересня 2024 року Фонд держмайна України презентував проєкт «Земельний банк», який трансформує ринок державних сільгоспземель.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що розміщено на мапі

На мапі можна побачити точне розташування, розмір, стартову ціну та статус торгів щодо кожної ділянки, її кадастровий номер, цільове призначення тощо.

Інструмент зручний та простий в користуванні, він допомагатиме учасникам аукціонів знайти конкретну ділянку в обраному регіоні.

На ресурсі можна дізнатися всі дані про землю та одразу перейти за посиланням на сторінку торгів, якщо вони вже оголошені.

Читайте: Фонд держмайна презентував проєкт «Земельний банк»

«Ринок земель сільськогосподарського призначення — один із найконкурентніших в системі. В середньому за такі ділянки на відкритих онлайн-аукціонах змагається понад три учасники. В результаті конкуренції вартість оренди комунальних сільгоспземель на торгах зростає у майже 3.5 рази. Так, від початку реформи громади отримують понад 642.2 млн гривень щорічно. Очікуємо, що цей досвід пошириться і на нові типи земель в системі — державні ділянки «Земельного банку», — зазначив голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Реалізація проєкту «Земельний банк» є важливим кроком у реформуванні управління державними активами, який дозволить підвищити ефективність використання сільськогосподарських земель, збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів та створити прозорі умови доступу до ринку для всіх учасників.

Нагадаємо

Зараз у ФДМУ працюють також над другим пулом «Земельного банку». За словами Іванни Смачило, до нього увійдуть близько 250 тис. га. Реалізація цього етапу проєкту запланована на 2025 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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