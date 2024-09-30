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30 вересня 2024, 19:37

Євро за крок від нових максимумів середини 2023 року

Євро зміцнилося в понеділок після виходу даних щодо інфляції в Німеччині, пише Reuters.

Євро зміцнилося в понеділок після виходу даних щодо інфляції в Німеччині, пише Reuters.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗагальний тон на валютному ринку традиційно задає долар США, який повернувся до зони мінімумів літа минулого року на тлі пожвавлення інтересу до ризику з подачі китайського фондового ринку, який продовжує енергійне зростання.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальний тон на валютному ринку традиційно задає долар США, який повернувся до зони мінімумів літа минулого року на тлі пожвавлення інтересу до ризику з подачі китайського фондового ринку, який продовжує енергійне зростання.

Цього тижня долар торгуватиметься в режимі очікування публікації даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, які дадуть уявлення про стан економіки США та потенційні масштаби зниження ставок ФРС у найближчі кілька місяців. Пізніше сьогодні вплинути на динаміку доларових пар може виступ Пауелла.

Пара EUR/USD торгувалася на рівні $1.1178, з підвищенням на 0,12% на момент написання матеріалу. Раніше єдина валюта відзначилася на рівні $1.1208, за кілька пунктів від довгострокового максимуму $1.124, після того, як дані щодо інфляції в Німеччині показали послаблення цінового тиску, хоча й не таке значне, як дані минулого тижня з Франції та Іспанії. Статистика щодо інфляції в єврозоні вийде у вівторок.

Дані за цінами з Франції та Іспанії, а також останні ознаки слабкого економічного зростання змусили кілька великих інвестиційних банків змінити свої прогнози щодо ставок ЄЦБ минулого тижня — тепер аналітики чекають на зниження вартості кредитування в жовтні та грудні.

Джерело: Мінфін
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