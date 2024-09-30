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30 вересня 2024, 19:04

Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%

Токен збанкрутілої біржі FTX зріс на 50% на чутках про нібито повернення боргів кредиторам. Про це пише Na chasi Crypto.

Токен збанкрутілої біржі FTX зріс на 50% на чутках про нібито повернення боргів кредиторам.

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За останній тиждень FTT піднявся на 56%, досягнувши максимуму в $2.75, але трохи відступив до $2.14. Попри обмежену корисність токена, його ціна різко зросла, ймовірно через прогрес у справі про банкрутство FTX. Проте чутки виявилися хибними — суд ще не затвердив план виплат, наступне засідання відбудеться 7 жовтня.

Якщо план буде погоджено, то перші виплати почнуться до кінця 2024 року. Біржа повинна повернути $16 млрд. Аналітики очікують, що кредитори будуть вкладати ці кошти у крипторинок.

Передісторія

  • Нагадаємо, що біржа FTX, яка була однієї з найбільших на ринку, збанкрутіла у 2022 році, спричинив тотальний обвал крипторинку, який тривав кілька місяців.
  • Засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда ув'язнили на 25 років у 2024 році за шахрайство, яке призвело до краху біржі.
  • Нещодавно у в'язницю на два роки потрапила Каролін Еллісон, яка була керівницею Alameda Research — компанії, що пов'язана з FTX. Її засуджено за шахрайство та відмивання коштів.
Джерело: Мінфін
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