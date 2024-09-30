Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%

Токен збанкрутілої біржі FTX зріс на 50% на чутках про нібито повернення боргів кредиторам. Про це пише Na chasi Crypto.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За останній тиждень FTT піднявся на 56%, досягнувши максимуму в $2.75, але трохи відступив до $2.14. Попри обмежену корисність токена, його ціна різко зросла, ймовірно через прогрес у справі про банкрутство FTX. Проте чутки виявилися хибними — суд ще не затвердив план виплат, наступне засідання відбудеться 7 жовтня.

Якщо план буде погоджено, то перші виплати почнуться до кінця 2024 року. Біржа повинна повернути $16 млрд. Аналітики очікують, що кредитори будуть вкладати ці кошти у крипторинок.

Передісторія