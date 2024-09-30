Економісти чекають уже у жовтні на зниження ключових ставок ЄЦБ на 25 б.п

Європейський центробанк у жовтні знизить ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів на тлі зниження інфляції та уповільнення економічного зростання єврозони, пише Financial Times із посиланням на економістів.

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Прогноз економістів

Раніше більшість експертів вважали, що ЄЦБ зачекає із новим зниженням ставок як мінімум до грудня.

Оцінка ринком ймовірності пом'якшення грошово-кредитної політики ЄЦБ у жовтні, що на початку минулого тижня становила 40%, до п'ятниці підскочила до 80%.

Економісти Goldman Sachs, JPMorgan, BNP Paribas та T Rowe Price також переглянули свої прогнози, заявивши, що зниження ставок у жовтні є найімовірнішим сценарієм.

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Наразі ставка за депозитами ЄЦБ становить 3,5%, ставка основних операцій рефінансування становить 3,65%, ставка за маржинальними кредитами — 3,9%.

«Я очікую, що ЄЦБ переключить свою увагу з інфляції на ризики для економічного зростання», — написав Піт Хейнс Крістіансен із Danske Bank.

Інфляція у єврозоні

Інфляція в основних економіках єврозони продовжує різко сповільнюватись.

Як повідомлялося, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у вересні збільшились на 1,5% у річному вираженні. В Іспанії, за попередніми даними, споживчі ціни в Іспанії зросли на 1,7% мінімальними темпами з червня 2023 року. В Італії інфляція, гармонізована зі стандартами ЄС, сповільнилася до 0,8% із 1,2%.

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Тим часом зведений індекс ділової та споживчої довіри у єврозоні у вересні знизився до 96,2 пункту. Консенсус-прогноз передбачав, що індекс становитиме 96,5 пункту.

Багато залежить від результатів президентських виборів у США, вважає економіст T Rowe Price Томаш Віладек. Якщо в листопаді переможе Дональд Трамп, підвищиться геополітична невизначеність та ймовірність нових торгових воєн, і ЄЦБ знижуватиме ставки на кожному засіданні, доки ставка за депозитами не досягне 2%, вважає він.

Якщо новим президентом США буде обрано Камала Харріс, темпи пом'якшення будуть повільнішими, вважає Віладек.