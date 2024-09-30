У НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця року

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Очікування членів комітету

Зазначається, що десять з одинадцяти членів КМП очікують збереження ставки на рівні 13% щонайменше до кінця поточного року.

Натомість на думку одного учасника дискусії, Нацбанку доведеться посилити монетарну політику, щоб обмежити ціновий тиск та зберегти контроль за інфляційними очікуваннями. Зокрема, він очікує підвищення облікової ставки принаймні до 14% до кінця року.

Водночас усі члени Комітету погодилися, що НБУ варто і надалі «тримати руку на пульсі» та гнучко адаптувати монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від прогнозу або істотних змін у балансі ризиків для інфляції.

У Нацбанку переконані, що поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою передумовою стійкості валютного ринку. Це, зі свого боку, сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому сповільненню до цілі 5%.

Нагадаємо

19 вересня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.