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30 вересня 2024, 15:14

У НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця року

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця року.
Фото: depositphotos

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Очікування членів комітету

Зазначається, що десять з одинадцяти членів КМП очікують збереження ставки на рівні 13% щонайменше до кінця поточного року.

Натомість на думку одного учасника дискусії, Нацбанку доведеться посилити монетарну політику, щоб обмежити ціновий тиск та зберегти контроль за інфляційними очікуваннями. Зокрема, він очікує підвищення облікової ставки принаймні до 14% до кінця року.

Водночас усі члени Комітету погодилися, що НБУ варто і надалі «тримати руку на пульсі» та гнучко адаптувати монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від прогнозу або істотних змін у балансі ризиків для інфляції.

У Нацбанку переконані, що поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою передумовою стійкості валютного ринку. Це, зі свого боку, сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому сповільненню до цілі 5%.

Нагадаємо

19 вересня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
30 вересня 2024, 15:47
#
«до цілі 5%» це прикол якийсь? тобто, у воюючій країні інфляція має досягти по суті рівня ЄС та США за найкращих часів, при тому що там інфляція 3−4% і облікова ставка 3−4% зазвичай, а в нас типу намалюється при дефіцитному бюджеті в 500 мільярдів, відтоку капіталу, відтоку людей, дефіціту кадрів, блекаутах, ракетних обстрілах, неадекватній корупції на тендерах проззоро та зменшенню кількості платників податків — буде інфляція така ж як в топових економіках світу?)))0))0)))))))0)0)

В нбу що вживають, можна дилера написати де таке можна дістати?))

Ну це кумедно, на кого розраховані такі заяви від нбу, не може бути інфляція 5%, при тому що в нас війна (і купа факторів вищезазначених), облікова ставка 13%, а депозити по 15%, тобто реальна інфляція не менше 20% (це при найоптимістичнішому погляді).

І пишний андрюша ще заявляє про «зростання економіки» на 3%, за рахунок того що описано вище?)) Бо треба бути дурнем, щоб вважати при дефіцитному бюджеті і війні приток грошей від західних партнерів чинником котрий дає зростання економіки) ще раз, в економіці купа проблем, кошти партнерів лише закривають ці проблеми, це не ситуація де в нас все добре і нам ще і гроші партнери дають не в кредит, тоді б можна було б вважати таке покращенням економіки.

Врешті решт, якщо все так чудово, то чому податки підіймають і звідки тоді взявся дефіцит бюджету в середині року, адже інфляція уповільнюється, а економіка зростатиме за прогнозами нбу))0)0))
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+14
nitrolog
nitrolog
30 вересня 2024, 16:02
#
Не повірите, більшості нашому населенню оці всі переможні заяви заходять на ура, мало людей поглиблюються в суть питання, вони вірять в те що кажуть по тєлєку
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0
Я_ __
Я_ __
30 вересня 2024, 16:36
#
Ну так і це проблема…бо всі вірять «пАтужну» перемогу, на фоні того що в нас з 2022го року не припиняється транзит російської нафти і він судячи з усього буде продовжуватися…а це мільярди доларів, котрі мордор отримує завдяки Україні по суті в тому числі :(
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