Члени Комітету з монетарної політики Національного банку не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У НБУ не бачать підстав для зниження облікової ставки до кінця року
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Очікування членів комітету
Зазначається, що десять з одинадцяти членів КМП очікують збереження ставки на рівні 13% щонайменше до кінця поточного року.
Натомість на думку одного учасника дискусії, Нацбанку доведеться посилити монетарну політику, щоб обмежити ціновий тиск та зберегти контроль за інфляційними очікуваннями. Зокрема, він очікує підвищення облікової ставки принаймні до 14% до кінця року.
Водночас усі члени Комітету погодилися, що НБУ варто і надалі «тримати руку на пульсі» та гнучко адаптувати монетарну політику в разі відхилення динаміки макроекономічних показників від прогнозу або істотних змін у балансі ризиків для інфляції.
У Нацбанку переконані, що поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою передумовою стійкості валютного ринку. Це, зі свого боку, сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому сповільненню до цілі 5%.
Нагадаємо
19 вересня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.
Коментарі - 3
В нбу що вживають, можна дилера написати де таке можна дістати?))
Ну це кумедно, на кого розраховані такі заяви від нбу, не може бути інфляція 5%, при тому що в нас війна (і купа факторів вищезазначених), облікова ставка 13%, а депозити по 15%, тобто реальна інфляція не менше 20% (це при найоптимістичнішому погляді).
І пишний андрюша ще заявляє про «зростання економіки» на 3%, за рахунок того що описано вище?)) Бо треба бути дурнем, щоб вважати при дефіцитному бюджеті і війні приток грошей від західних партнерів чинником котрий дає зростання економіки) ще раз, в економіці купа проблем, кошти партнерів лише закривають ці проблеми, це не ситуація де в нас все добре і нам ще і гроші партнери дають не в кредит, тоді б можна було б вважати таке покращенням економіки.
Врешті решт, якщо все так чудово, то чому податки підіймають і звідки тоді взявся дефіцит бюджету в середині року, адже інфляція уповільнюється, а економіка зростатиме за прогнозами нбу))0)0))