Безпека та функціональність: як змінився покупець на ринку нерухомості України

Ринок нерухомості в Україні зазнав суттєвих змін. Повномасштабна війна, а перед тим пандемія коронавірусу, значно вплинули на запити та потреби покупців житла. Про це наголосив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

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На що звертають увагу покупці

Він зазначає, що сьогодні покупці найбільше уваги приділяють безпеці, ергономіці планувальних рішень та функціональному зонуванню простору. Підземні паркінги тепер розглядаються як об'єкти подвійного призначення для цивільного захисту.

«Війна — це в першу чергу про безпекові питання, — підкреслює Мехтієв. — Зараз людей також цікавить, хто живе з тобою на сходовій клітині, які цінності у твоїх сусідів, формується сталий запит на ком'юніті всередині комплексу».

Змінилася й цільова аудиторія покупців, додає СЕО ENSO. Якщо до війни це були переважно люди 25−35 років, орієнтовані на центральні райони міста, то зараз багато хто переглядає свої пріоритети щодо локації, шукаючи нові місця для комфортного життя.

Експерт вважає, що в нинішніх умовах успіх мають ті продукти, які своїм змістом, концепцією та інноваційними рішеннями формують спільноту однодумців та об'єднують людей зі схожими цінностями.

«Сьогодні в нас об'єктивно ринок покупця, — додає Раміль Мехтієв. — І хоча мені як девелоперу це невигідно казати, але зараз той час, коли покупець може отримати актив за нижчою вартістю, ніж в перспективі, коли ринок повернеться до об'єктивного зростання».