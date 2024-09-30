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30 вересня 2024, 12:37

Безпека та функціональність: як змінився покупець на ринку нерухомості України

Ринок нерухомості в Україні зазнав суттєвих змін. Повномасштабна війна, а перед тим пандемія коронавірусу, значно вплинули на запити та потреби покупців житла. Про це наголосив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

Ринок нерухомості в Україні зазнав суттєвих змін.
Фото: depositphotos

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На що звертають увагу покупці

Він зазначає, що сьогодні покупці найбільше уваги приділяють безпеці, ергономіці планувальних рішень та функціональному зонуванню простору. Підземні паркінги тепер розглядаються як об'єкти подвійного призначення для цивільного захисту.

«Війна — це в першу чергу про безпекові питання, — підкреслює Мехтієв. — Зараз людей також цікавить, хто живе з тобою на сходовій клітині, які цінності у твоїх сусідів, формується сталий запит на ком'юніті всередині комплексу».

Змінилася й цільова аудиторія покупців, додає СЕО ENSO. Якщо до війни це були переважно люди 25−35 років, орієнтовані на центральні райони міста, то зараз багато хто переглядає свої пріоритети щодо локації, шукаючи нові місця для комфортного життя.

Експерт вважає, що в нинішніх умовах успіх мають ті продукти, які своїм змістом, концепцією та інноваційними рішеннями формують спільноту однодумців та об'єднують людей зі схожими цінностями.

«Сьогодні в нас об'єктивно ринок покупця, — додає Раміль Мехтієв. — І хоча мені як девелоперу це невигідно казати, але зараз той час, коли покупець може отримати актив за нижчою вартістю, ніж в перспективі, коли ринок повернеться до об'єктивного зростання».

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
30 вересня 2024, 15:11
#
Ціна-якість. Все без змін.
+
0
Abramon
Abramon
30 вересня 2024, 15:17
#
1. «Підземні паркінги тепер розглядаються як об'єкти подвійного призначення для цивільного захисту.» — на ці об'єкти ціни співставні з Європейськими столицями.
2. «Змінилася й цільова аудиторія покупців, додає СЕО ENSO. Якщо до війни це були переважно люди 25−35 років, орієнтовані на центральні райони міста, то зараз багато хто переглядає свої пріоритети щодо локації, шукаючи нові місця для комфортного життя.» — можемо розходитись купа як розпочатих котлованів по Печерську так і довгобуди типу Diadans на Коновальця, який будують років 7−8 це лише будують, а починали то й всі 10 років тому і таких недобудов вистачає від ENSO.
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