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27 вересня 2024, 14:16

У ЄС запускають нову платіжну систему Wero, щоб протистояти американським гігантам Visa та Mastercard

Європейський Союз прагне скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard, запустивши нову платформу Wero. Ініціативу підтримують 16 найбільших банків та платіжних операторів, таких як BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз прагне скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard, запустивши нову платформу Wero.

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Метою проекту є створення європейської альтернативи, яка дозволить клієнтам здійснювати миттєві транзакції без використання міжнародних платіжних систем. Платформа Wero дозволить, наприклад, німецьким споживачам оплачувати рахунки у французьких готелях безпосередньо зі свого банківського рахунку.

Ця ініціатива може призвести до значних втрат для Visa та Mastercard, які отримують мільярди доларів комісійних від європейських торговців. Проте запуск Wero має також геополітичний контекст: Європа прагне посилити контроль за критичними фінансовими інфраструктурами після відключення Росії від глобальних платіжних мереж через санкції.

Керівник European Payments Initiative (EPI) Мартіна Ваймерт зазначає, що нова система має на меті надати європейським споживачам та компаніям можливість вибирати локальні платіжні рішення замість американських.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 вересня 2024, 14:24
#
Поживём — увидим…
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0
bonv
bonv
27 вересня 2024, 15:41
#
Видання Bloomberg пише, що платформа, підтримувана 16 великими банками та фінансовими установами, зокрема BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG і Worldline SA, дасть змогу німецькому клієнту миттєво розраховуватися з готелем у Франції, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard.
Якщо проєкт вдасться, то це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою. Але що ще важливіше, це приклад того, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової.
«Visa і Mastercard настільки великі, що в їхніх руках зосереджена велика влада над ринком», — каже Мартіна Ваймерт, виконавчий директор European Payments Initiative, компанії, що створила Wero. «Ідея полягає в тому, щоб створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір».
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0
bonv
bonv
27 вересня 2024, 15:41
#
Wero належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе зрівнятися з Visa і Mastercard, які щорічно обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу. Наприклад, минулого року ці компанії обробили 14,8 трильйона доларів і близько 9 трильйонів доларів відповідно, отримуючи комісію за обробку транзакцій.
За минулі роки в Європі з’явилося безліч локальних платіжних систем, як-от Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах, але жодна з них не набула такого широкого поширення, як Visa або Mastercard.
Wero, яка минулого року придбала iDeal, а також люксембурзьку компанію Payconiq, прагне заповнити ці прогалини. Її послуги будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників.
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