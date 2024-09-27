У ЄС запускають нову платіжну систему Wero, щоб протистояти американським гігантам Visa та Mastercard

Європейський Союз прагне скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard , запустивши нову платформу Wero. Ініціативу підтримують 16 найбільших банків та платіжних операторів, таких як BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, повідомляє Bloomberg.

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Метою проекту є створення європейської альтернативи, яка дозволить клієнтам здійснювати миттєві транзакції без використання міжнародних платіжних систем. Платформа Wero дозволить, наприклад, німецьким споживачам оплачувати рахунки у французьких готелях безпосередньо зі свого банківського рахунку.

Ця ініціатива може призвести до значних втрат для Visa та Mastercard, які отримують мільярди доларів комісійних від європейських торговців. Проте запуск Wero має також геополітичний контекст: Європа прагне посилити контроль за критичними фінансовими інфраструктурами після відключення Росії від глобальних платіжних мереж через санкції.

Керівник European Payments Initiative (EPI) Мартіна Ваймерт зазначає, що нова система має на меті надати європейським споживачам та компаніям можливість вибирати локальні платіжні рішення замість американських.