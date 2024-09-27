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27 вересня 2024, 10:50

OpenAI планує відмовитися від некомерційної моделі та стати корпорацією — Reuters

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, працює над планом реструктуризації свого основного бізнесу в прибуткову корпорацію, яка більше не буде контролюватися некомерційною радою. Про це повідомляє Reuters с посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, працює над планом реструктуризації свого основного бізнесу в прибуткову корпорацію, яка більше не буде контролюватися некомерційною радою.

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Зазначається що цей крок зробить компанію більш привабливою для інвесторів.

Некомерційна організація OpenAI продовжить існувати та матиме міноритарну частку в комерційній компанії. Цей крок також може вплинути на те, як компанія керує ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом (ШІ) в новій структурі управління.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також вперше отримає частку в прибутковій компанії, вартість якої може становити $150 млрд після реструктуризації.

За даними Bloomberg, Альтман отримає 7% акцій і його статки можуть злетіти більш ніж на $10 млрд.

Також планують скасувати обмеження на прибутки інвесторів.

«Ми як і раніше зосереджені на створенні штучного інтелекту, який принесе користь усім, і ми працюємо з нашим правлінням, щоб забезпечити нам найкраще положення для досягнення успіху в нашій місії. Некомерційна організація є основою нашої місії та продовжуватиме існувати», — заявив речник OpenAI.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що OpenAI завершує збір коштів. Інвестори, які хочуть узяти участь в фінансуванні, сподіваються, що компанія буде оцінюватись в у $1 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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