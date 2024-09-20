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20 вересня 2024, 17:05

OpenAI на останньому раунді фінансування. Інвестори сподіваються, що стартап буде оцінюватись у $1 трлн

OpenAI завершує збір коштів. Інвестори, які хочуть узяти участь в фінансуванні, сподіваються, що компанія буде оцінюватись в у $1 трлн. Про це пише Financial Times, передає Forbes.

OpenAI завершує збір коштів.

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Наразі OpenAI оцінюється у $150 млрд. Інвестори вважають, що компанія стане лідером у галузі ШІ.

OpenAI має намір залучити додатково $5 млрд або більше. Apple, Nvidia і Microsoft — три найдорожчі технологічні компанії у світі — ведуть переговори про приєднання до раунду фінансування.

Серед інших інвесторів — Tiger Global й фонд MGX. Очікується, що раунд буде закрито найближчим часом.

За словами обізнаних джерел, інші провідні технологічні інвестори, включаючи Andreessen Horowitz та Sequoia Capital — провідні венчурні капіталісти Кремнієвої долини та чинні спонсори OpenAI — поки що залишаються поза раундом.

Джерело: Мінфін
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