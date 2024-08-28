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28 серпня 2024, 12:11

Нові санкції США суттєво вплинуть на російський фінсектор — Пишний

Нещодавні санкції США, які були запроваджені напередодні Дня незалежності, вже дають свої перші результати, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Нещодавні санкції США, які були запроваджені напередодні Дня незалежності, вже дають свої перші результати, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНові санкціїНові санкції суттєво вплинуть не тільки на ключові для росії нафтові та газові проєкти, але й на фінансовий сектор.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові санкції

Нові санкції суттєво вплинуть не тільки на ключові для росії нафтові та газові проєкти, але й на фінансовий сектор. Зокрема, під обмеження потрапили три компанії, що співпрацюють з російськими банками.

Пакет санкцій торкнувся 400 фізичних та юридичних осіб, включаючи російські підприємства та компанії з третіх країн, таких як Китай і ОАЕ, які мають стратегічне значення для економіки рф.

Особливо значущими ці санкції стали для фінансового сектору росії, зазначив Пишний. До списку потрапили три російські компанії, що надають ІТ-рішення для банківської системи рф.

Одним з акцентів Мінфіну США стало застереження для іноземних фінустанов та урядів щодо відкриття нових представництв російських банків, пояснив голова НБУ.

Вплив вже помітний

За словами Пишного, вже зараз помітний ефект: банки в Грузії та Казахстані призупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона», посилаючись на необхідність додаткових перевірок для дотримання міжнародних санкцій.

Очікується, що аналогічні рішення прийматимуть і інші іноземні фінансові установи, додав голова НБУ.

Джерело: Мінфін
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