Нові санкції США суттєво вплинуть на російський фінсектор — Пишний

Нещодавні санкції США, які були запроваджені напередодні Дня незалежності, вже дають свої перші результати, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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Нові санкції

Нові санкції суттєво вплинуть не тільки на ключові для росії нафтові та газові проєкти, але й на фінансовий сектор. Зокрема, під обмеження потрапили три компанії, що співпрацюють з російськими банками.

Пакет санкцій торкнувся 400 фізичних та юридичних осіб, включаючи російські підприємства та компанії з третіх країн, таких як Китай і ОАЕ, які мають стратегічне значення для економіки рф.

Особливо значущими ці санкції стали для фінансового сектору росії, зазначив Пишний. До списку потрапили три російські компанії, що надають ІТ-рішення для банківської системи рф.

Одним з акцентів Мінфіну США стало застереження для іноземних фінустанов та урядів щодо відкриття нових представництв російських банків, пояснив голова НБУ.

Вплив вже помітний

За словами Пишного, вже зараз помітний ефект: банки в Грузії та Казахстані призупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона», посилаючись на необхідність додаткових перевірок для дотримання міжнародних санкцій.

Очікується, що аналогічні рішення прийматимуть і інші іноземні фінансові установи, додав голова НБУ.