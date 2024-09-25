ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 вересня 2024, 17:05

ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду

ПУМБ, будучи сучасним банком, вже давно у діджитальному тренді: він надає інноваційні сервіси та залучає різні нові аудиторії. Тож його зовнішні атрибути вже давно потребували переосмислення, аби відповідати тим тенденціям і цінностям, які зараз сповідує банк. І саме прагнення синхронізувати рівень сервісів банку та його зовнішню оболонку стало головним драйвером для змін. Тому банк оголосив про масштабне оновлення айдентики та візуального стилю. Від сьогодні знайомий червоний колір ПУМБ стає ще яскравішим та динамічнішим, а комунікації банку — більш сміливими та гучними.

Тож зустрічайте новий, сміливий, гнучкий та по-доброму агресивний імідж ПУМБ.

«Ми, як маркетинг-команда ПУМБ, давно відчули, що настав час змін. Банк сьогодні надає безліч класних і сучасних сервісів, але наші візуальні прояви потребували оновлення, щоби встигати за змінами у банку. І для нас це був великий виклик — принести щось нове та цікаве, але при цьому зберегти головні ціннісні-атрибути ПУМБ, наші впізнавані акценти та ідеї. І я вірю, що той результат, якого ми досягли, наша нова айдентика, не залишить нікого байдужим», — зазначає Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Для вирішення цієї непростої задачі ми запросили одну із найкращих креативних команд країни — Banda agency, яка допомогла нам організувати спільний творчий процес та у підсумку знайти таке круте рішення. Осучаснивши зовнішній вигляд ПУМБ, позбавивши бренд консервативності та зробивши його гучним і впевненим у собі.

«ПУМБ — банк із великими амбіціями. Вони роблять крутий продукт із вигідними тарифами та завжди покращуються. Впевнений, вже зовсім скоро ПУМБ буде у трійці лідерів. Тому ми домовились із командою банку про таке: ми більше не стриманий бренд. Акуратний логотип у куточку макета — це не наше. ПУМБ — гучний, яскравий і впевнений у собі сучасний банк. Ми не боїмося бути магнітом для уваги. Бо ми впевнені у собі та своєму продукті. І хочемо, щоб люди знали про це з першого погляду», — підкреслює креативний директор Banda agency, Артем Карелін.

Ну і звичайно, розповісти про ці новини ми також вирішили оригінально, разом із Banda agency. Ми прагнемо донести оновлення бренду ПУМБ через яскраву подачу та нестандартні формати, які ви побачите у новій рекламній кампанії.

«У нашій рекламній кампанії є один нетривіальний і навіть сміливий меседж. Ми розуміємо, що у кожного українця в телефоні є мінімум два банківські застосунки. Але ми й не проти. Ми хочемо довести, що наш застосунок такий самий крутий, проте ще й вигідний. Спробуйте їм скористатись — і подивимось, що буде далі. Може, трохи самовпевнено, але такі вже ми є у ПУМБ, з нами круто і вигідно!» — резюмує Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
nitrolog
nitrolog
25 вересня 2024, 17:30
#
Не розумію що тут гарного?
нормальне лого було
маркетинг-команда така собі, директори пумба схоже вас розвели на бабло))
+
0
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 17:53
#
Нове лого гарне. Виглядає меньше обтяженим ніж попереднє.
+
0
nitrolog
nitrolog
25 вересня 2024, 18:00
#
І чим воно вас обтяжувало?
колом?
+
0
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 18:04
#
Зовнішнім виглядом, чим ще може обтягужвати логотип? Зверніть увагу на сучасні тенденції наприклад з логотипами автомобільних брендів: всі вони втрачають напищеність, складність, переходять від об'ємних зображень до пласких та спрощених. Те саме сталось і з логотипом ПУМБ. Звісно люди мають право вважати це некрасивим, але багато тих хто вважає інакше. Тому і робляться зміни.

Он картка всеможу виглядає так наче її робили десь у 80-х роках. А тепер подивіться на те як буде виглядати картка ПУМБ-а зараз. І заодно подивіться на картки Революта, Моно, N26 та інших сучасних банків. ПУМБ не хоче виглядати як банк для старперів та отримувачів пенсії.
+
0
nitrolog
nitrolog
25 вересня 2024, 18:26
#
Так, а складність де була в лого? Воно було достатньо стриманим і простим, зараз коло замінили на прямокутник, я не бачу тут спрощення. Хіба що малювати простіше стане)) Циркуль не в кожного є під рукою, а лінійка або щось пряме завжди є, ну тоді ок
+
0
akapello
akapello
25 вересня 2024, 19:20
#
Бренди — брендами. А є щось таке, від чого клієнт виграє?
+
0
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 19:36
#
Більш приятний зовнішній вигляд не є виграшем клієнта?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами