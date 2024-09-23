Фонд гарантування виставив на аукціон кредит з заставою у вигляді готеля на Закарпатті

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж лот активів АТ « Укрбудінвестбанк » з готельним комплексом на Закарпатті у заставі. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Аукціон відбудеться 3 жовтня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

На повторні торги у складі лоту виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

На продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна — 48,7 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.