Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж лот активів АТ «Укрбудінвестбанк» з готельним комплексом на Закарпатті у заставі. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
23 вересня 2024, 14:37
Фонд гарантування виставив на аукціон кредит з заставою у вигляді готеля на Закарпатті
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Аукціон відбудеться 3 жовтня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.
На повторні торги у складі лоту виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.
У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.
На продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
Початкова ціна — 48,7 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.
Джерело: Мінфін
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