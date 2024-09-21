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21 вересня 2024, 12:25

Україна не буде повертати новий кредит на 35 млрд євро від ЄС — Мінфін

Пропозиція Європейської комісії виділити 35 млрд євро нової макрофінансової допомоги для України передбачає, що гроші будуть надаватися на безповоротній основі. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Пропозиція Європейської комісії виділити 35 млрд євро нової макрофінансової допомоги для України передбачає, що гроші будуть надаватися на безповоротній основі.

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Пропозиція Єврокомісії

Погашення позики відбуватиметься виключно коштом майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів росії в Євросоюзі. Для цього буде створено новий механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не його не альтернативою.

Україна сама визначатиме, на що витрачати ці гроші. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби країни.

Пропозиція Єврокомісії набуде чинності після того, як її розглянуть і підтримають Європейський парламент та Рада ЄС.

Гроші можуть бути доступними уже найближчими місяцями.

Реакція Мінфіну

«Безпрецедентне та справедливе рішення на користь повернення миру на європейський континент. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. 35 млрд євро — необхідна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України й нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті.

І що важливо, пропозиція передбачає, що ця інвестиція буде забезпечена користуючись з доходів від знерухомлених активів країни-агресора. Країни, яка є причиною значних економічних і фінансових збитків України. Питання конфіскації усіх заморожених активів рф має залишатись на порядку денному. Використання прибутків є одним із перших кроків на цьому шляху", — відреагував на пропозицію Єврокомісії міністр фінансів Сергій Марченко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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0
BatonUA
BatonUA
21 вересня 2024, 12:44
#
Де аргументи ідіотів і ботів, що це зрада?
+
+15
Riojas
Riojas
21 вересня 2024, 12:54
#
Я например уже не помню, какой по счету это займ/транш/грант за счёт доходов от кацапских активов. Вот недавно же писали про все 50 млрд на финансирование оборонных заказов для Украины в самом ЕС?
+
+15
bonv
bonv
21 вересня 2024, 13:46
#
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що загальна сума допомоги, яку Європейський Союз вже виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, сягнула 118 мільярдів євро.
Душити народ податками і потішати обіцянками — девіз зе-влади. І розкрадати все і всюди.
+
+15
bonv
bonv
21 вересня 2024, 13:46
#
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін.
У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін.
При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.
+
+15
bonv
bonv
21 вересня 2024, 13:48
#
І за всю історію України 78 млрд боргу, які отримав нелох і одразу збільшив до 160 млрд… баксів… За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності. Зе-здобули!
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
21 вересня 2024, 14:40
#
Все деньги Украине идут на безвозвратной основе. 10 милардов пенсионеров, при 10 миллиардах трудоспособных в лучшем случае — это банкрот. Даже если закончится война, даже если раздерибанят российские ативы, все равно прокормить 10 миллионов пенсионеров плюс 3 миллиона военных, силовиков и админресурса и плюс 2 миллиона детей 10 миллионов трудоспособных людей никак не смогут. На 1 трудоспособного полтора иждивенца. Ну никак. Потому все деньги Украине идут на сущесмтвоание Украины и без надежды на возврат.
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0
Kolya12377
Kolya12377
21 вересня 2024, 15:00
#
10 миллиардов? Больше чем на всем земном шаре?
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