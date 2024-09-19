«Повільна» Європа та план Маріо Драгі: що може виграти Україна

Нещодавно Маріо Драгі написав доповідь про майбутнє та перспективи конкурентоспроможності Європи. На що з того, що описав ексочільник ЄЦБ, варто було б звернути увагу Україні, розповів співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін. «Мінфін» вибрав головне.

Ви вже читали план Маріо Драгі для України?

Насправді колишній функціонер ЦБ ЄС на прохання Урсули Фон дер Ляйн описав критичну ситуацію для майбутнього ЄС.

А потім він дав план пропозицій, але самі вони (європейці), впевнений на 100%, не впораються.

І тут вже відкриваються дуже цікаві можливості для України та Європи.

Про що каже Драгі

Економіка ЄС стикається з багатьма викликами. Вона залежна від зовнішньої торгівлі, особливо в сфері цифрових технологій, понад 80% яких імпортується. ЄС відстає від США у продуктивності, а 30% європейських стартапів вже переїхали до США для масштабування та залучення фінансування. Фрагментація внутрішнього ринку ускладнює розвиток інновацій.

Європа також суттєво відстає у технологічних галузях. Витрати на дослідження та розробки значно нижчі, ніж у США, і лише 4 із 50 провідних світових технологічних компаній походять з ЄС. Більшість критично важливих технологій і матеріалів Європа імпортує, що робить її залежною від інших регіонів, зокрема, від Китаю, в постачанні рідкісноземельних металів.

Енергетичні проблеми також створюють додатковий тиск: ціни на електроенергію у ЄС значно вищі, ніж у США чи Китаї, що підриває конкурентоспроможність важкої промисловості. До того ж, демографічні зміни та нестача кваліфікованих працівників загрожують майбутньому економічному зростанню ЄС.

Що він пропонує

Пропозиції Драгі для Європи зосереджені на декількох ключових напрямках. Він пропонує прискорити інновації через збільшення інвестицій в штучний інтелект, квантові технології, біофармацевтику, а також створити європейську мережу суперкомп'ютерів і сприяти консолідації телекомунікацій для розвитку інфраструктури 5G. Окремо він наголошує на необхідності реформування програм досліджень, комерціалізації винаходів та фінансування інноваційних компаній.

У сфері безпеки Драгі закликає до збільшення оборонних витрат до 2% ВВП у всіх країнах ЄС, розвитку оборонної промисловості та космічного сектору. Він пропонує диверсифікувати постачання критичних матеріалів, створювати стратегічні запаси та розвивати видобуток сировини всередині Європи.

Для зниження цін на енергію Драгі рекомендує перехід на відновлювані джерела, модернізацію енергетичних мереж та створення гібридної енергосистеми з використанням водневих технологій та ядерної енергетики. Він також підкреслює важливість великих інвестицій у декарбонізацію та цифровізацію, закликаючи до залучення капіталу через Європейський інвестиційний банк та інші фонди.

І ось тут головне питання: а чи впорається Європа сама з таким планом? І яку роль тут може зайняти Україна?

Який тут плюс для України

1. Критичні матеріали

Тут Європі без України не обійтися. Україна має запаси 21 рідкісноземельного елемента з 30, визначених ЄС, як критичні. Україна вважається одним із лідерів із запасів літію в Європі. Оцінки свідчать, що запаси літію становлять близько 500 тисяч тон. Кобальт. Україна посідає 5-те місце у світі за запасами природного графіту. Тантал та ніобій. Україна входить до топ-10 виробників титану у світі. Україна має одне з найбільших родовищ у Європі берилію. Близько 2,3 млрд тон марганцю, що становить близько 20% світових запасів.

Германій. Мідь. Хром. В Україні є не лише родовища, а й досвід переробки багатьох із цих матеріалів. Зокрема, титану, марганцю та інших.

2. Безпека

Українська армія сьогодні — найбоєздатніша армія Європи. Понад 1 млн українців, які пройшли війну, — це колосальний ресурс для безпеки Європи на аутсорсинг. Український ВПК точно мобільніший, ніж європейський, швидше масштабується та потребує простіших процедур для запуску нових виробів. Український досвід асиметричних воєн, використання безпілотної системи, штучного інтелекту, сучасних засобів зв’язку та управління боєм. Україна має експертизу в кібербезпеці.

3. Інновації та технології

в Україні IT-сектор розвивається найшвидшими темпами в Європі;

величезна кількість фахівців із технічною освітою;

набагато простіші регулюючі процедури для тестування всього (військові технології, біоінженерія, фармація та інше);

Україна, як і раніше, — космічна країна, що має і технології, і свої КБ, і ракетні двигуни, і ще багато чого.

4. Роботизація та підвищення продуктивності

Україна має найбільший потенціал підвищення продуктивності праці серед країн ЄС (їм варто було б задуматися);

українці вже мають великий досвід створення роботизованих систем;

росія своїм вторгненням зробила найшвидший у світі процес деіндустріалізації та декарбонізації України. Відповідно, ми отримали право на продаж екологічних квот та можливість будувати нові виробництва, які тут будуть роботизовані (основна причина — дефіцит кадрів).

5. Енергетика

до вторгнення ми мали досить низьку вартість електричної енергії. Цей досвід може бути повторений, були б інвестиції;

Європа відмовляється від атомної генерації, для України це можливість. Плюс, вона в Європі вважається зеленою;

також Україна володіє одними з найбільших родовищ газу в Європі. Чим не інструмент зниження залежності від США та зниження вартості енергії для Європи?

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Список можна продовжувати, але що це, як не дорожня мапа України для прискорення інтеграції до ЄС? Додамо сюди перехідний період для України та створення після війни найкращих у Європі умов для залучення капіталу (інакше, нам ніколи країну не відновити).

Та Україна може стати ключовим інструментом реалізації плану Маріо Драгі! Але чому ми досі не чули жодної заяви від українських чиновників, що можемо допомогти Європі та бути великою важливою частиною плану Драгі?