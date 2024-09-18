Курс біткоїна піднявся вище $60 тисяч

Курс біткоїна перевищив $60 тис. 17 вересня ціна першої криптовалюти зросла з $57,7 тис. до $60,3 тис. За добу актив подорожчав на 4,6%, за даними CoinMarketCap.

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Причина зростання крипторинку

Ринок пожвавився на тлі очікувань зниження ставки ФРС — засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) відбудеться 17−18 вересня.

Станом на ранок, 18 вересня, згідно з даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти становить $60,513.

Ethereum (ETH) піднявся в ціні за останні 24 години на 3% до $2,34 тис.

BNB (BNB) від Binance та Toncoin (TON) подорожчали на 1,1%, до $546 та $5,53 відповідно. Решта криптовалют з топ-10 з капіталізації показала зростання від 1 до 4%.

Загальна капіталізація крипторинку зросла на 2,9%, до $2,08 трлн. Але добовий обсяг торгів скоротився на 5,8% та становить $62 млрд.

На тлі зростання курсів криптовалют ліквідації на біржах перевищили $27,5 млн, майже 70% з яких ($20 млн) припало на короткі позиції.