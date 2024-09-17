Українська компанія MacPaw запускає у ЄС свій альтернативний магазин застосунків для iOS

Український розробник застосунків для Mac і iOS MacPaw оголосив сьогодні, що він випускає свій альтернативний магазин мобільних застосунків Setapp завдяки новим правилам Закону про цифрові ринки (DMA) в ЄС. Про це повідомляє TechCrunch.

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Компанія тестує магазин застосунків у закритому бета-тестуванні вже кілька місяців із вибраними користувачами. Тепер MacPaw дозволяє всім користувачам спробувати Setapp Mobile у відкритій бета-версії.

У магазині є понад 50 застосунків для продуктивності, фінансів, відео, фотографій і творчості від MacPaw та інших розробників.

Серед цих програм CleanMyPhone, ClearVPN, відеоредактор Riveo, трекер Awesome Habits, Time Master, BusyCal, Free your music, MonAI, конвертер валют Elk, Ochi focus manager, Bookshelf: Reading Tacker і AdLock.

Користувачі отримають усі програми через місячну підписку, яка становить $9,99. Також доступна безкоштовна пробна версія на 7 днів.

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Щоб скористатися Setapp Mobile повинен бути Apple ID, який прив'язаний до країни ЄС. Крім того, користувачі повинні мати на своєму пристрої iOS 17.4 або новішу версію.

«Ми бачимо сфери покращення з точки зору взаємодії з користувачем, кількості застосунків і категорій, які ми пропонуємо. Ми вважаємо, що попит на альтернативний магазин застосунків є, тому ми вирішили запустити його та налаштувати нашу бізнес-модель на основі відгуків користувачів», — розповів TechCrunch Ярослав Степаненко, директор з маркетингу MacPaw.

Найбільш суперечливою частиною впровадження DMA від Apple є комісія за основну технологію (CTF). Розробники, які розповсюджують свої програми через альтернативні ринки застосунків, повинні будуть платити 0,50 євро за кожне перше щорічне встановлення після досягнення ліміту в 1 мільйон встановлень. Регулятори вже досліджують умови Apple, щоб з’ясувати, чи відповідають вони DMA.

У MacPaw заявили, що не роблять жодних прогнозів, чи доведеться компанії платити ці комісії за розповсюдження власних застосунків різними методами.

Крім MacPaw, інші магазини також пробують свої сили на ринку ЄС. У червні давній сторонній Android-розробник Aptoide запустив ігровий магазин. Існує також AltStore PAL, який пропонує ігровий емулятор Delta поряд з деякими іншими програмами, що підтримуються Patreon.