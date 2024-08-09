Apple вносить зміни в App Store, щоб уникнути штрафів ЄС у мільярди євро

Американська компанія Apple оголосила про подальші зміни в правилах магазину застосунків App Store в ЄС, намагаючись уникнути потенційних штрафів у мільярди євро . Про це повідомляє Financial Times.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Це вже четвертий раз, коли виробник iPhone вносить зміни до умов ведення бізнесу в ЄС з моменту, коли на початку цього року він вперше почав дотримуватися вимог Закону про цифрові ринки ЄС.

Нові правила змушують Apple відкрити iPhone для конкуруючих магазинів застосунків і способів оплати.

Технічний гігант оприлюднив свої плани щодо внесення змін до свого бізнесу в ЄС, які спростять і здешевлять розробникам спрямовувати користувачів робити покупки за межами App Store.

Заходи, які мають бути реалізовані в оновленні програмного забезпечення восени, включають нову структуру зборів і пом'якшення правил щодо того, як розробники можуть відображати посилання у своїх застосунках.

Деякі розробники мобільних застосунків роками проводили кампанію за те, щоб їм дозволили спрямовувати клієнтів на власні веб-сайти, де покупки могли б бути вигіднішими для розробників або дешевшими для споживачів, оскільки вони не підпадають під оплату App Store.

Штрафи

Якщо Apple буде визнана винною у недотриманні вимог Закону про цифрові ринки ЄС, компанії загрожують величезні штрафи, які можуть становити до 10% світового обороту. Тобто будь-який штраф для Apple може обчислюватися десятками мільярдів євро.

Розробники, які залишаються в Apple App Store, сплачують стандартні комісійні збори технологічного гіганта за цифрові покупки, які варіюються від 15% до 30%. Критики стверджують, що жорсткий контроль Apple над своєю екосистемою рівнозначний зловживанню монополією.

Тим часом ЄС розпочав окреме розслідування щодо «основної технологічної комісії» Apple у розмірі 0,50 євро за кожне завантаження нового застосунку через альтернативні магазини.

Останні зміни Apple не скасовують цю плату. ЄС ще не завершив розслідування.

Apple стверджує, що її правила забезпечують безпечну та захищену платформу для користувачів компанії, і критикувала Закон про цифрові ринки ЄС за підрив її гарантій конфіденційності та безпеки.