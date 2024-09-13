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13 вересня 2024, 16:37

Bloomberg: Декілька країн ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з рф

Низка країн Європейського Союзу планує оскаржити плани Міжнародного валютного фонду щодо відновлення відносини з Москвою з економічних питань уперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Низка країн Європейського Союзу планує оскаржити плани Міжнародного валютного фонду щодо відновлення відносини з Москвою з економічних питань уперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Фото: slovoidilo.ua

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На зустрічі представників ЄС у середу Франція, Бельгія та Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони були здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди з Москвою, повідомляють джерела, обізнані з цим питанням.

Представник Литви заявив, що країна планує порушити це питання безпосередньо з головою Фонду Крісталіною Георгієвою під час обідньої зустрічі 13 вересня у Будапешті з міністрами фінансів європейських країн.

Дипломат додав, що, на їхню думку, цей крок пропонує лідеру росії путіну економічну допомогу та видимість легітимності, оскільки ЄС та США прагнуть ізолювати рф.

Представник Литви також заявив, що перша місія великої міжнародної організації до РФ після вторгнення у лютому 2022 року може бути використана Москвою з пропагандистською метою, щоб показати, що її міжнародна ізоляція слабшає, повідомили джерела.

За їхніми словами, ЄС також планує направити Георгієвій листа, який, як очікується, підпишуть кілька членів ЄС, висловивши стурбованість процесом, який, ймовірно, веде до нормалізації відносин з Кремлем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rodion21
Rodion21
13 вересня 2024, 17:12
#
«По их словам, ЕС также планирует направить Георгию письмо…»

Не Георгию , а Георгиевой.
тут варианта два:
— или автор пока писал, думал о  *** -оргии (европейские ценности)
— или автор плодит новости с телефона
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