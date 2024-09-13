Bloomberg: Декілька країн ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з рф

Низка країн Європейського Союзу планує оскаржити плани Міжнародного валютного фонду щодо відновлення відносини з Москвою з економічних питань уперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На зустрічі представників ЄС у середу Франція, Бельгія та Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони були здивовані рішенням МВФ на початку цього місяця відновити щорічні економічні огляди з Москвою, повідомляють джерела, обізнані з цим питанням.

Представник Литви заявив, що країна планує порушити це питання безпосередньо з головою Фонду Крісталіною Георгієвою під час обідньої зустрічі 13 вересня у Будапешті з міністрами фінансів європейських країн.

Дипломат додав, що, на їхню думку, цей крок пропонує лідеру росії путіну економічну допомогу та видимість легітимності, оскільки ЄС та США прагнуть ізолювати рф.

Представник Литви також заявив, що перша місія великої міжнародної організації до РФ після вторгнення у лютому 2022 року може бути використана Москвою з пропагандистською метою, щоб показати, що її міжнародна ізоляція слабшає, повідомили джерела.

За їхніми словами, ЄС також планує направити Георгієвій листа, який, як очікується, підпишуть кілька членів ЄС, висловивши стурбованість процесом, який, ймовірно, веде до нормалізації відносин з Кремлем.