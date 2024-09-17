«Тіньові резерви»: У росії знайшли за кордоном валюти на $180 мільярдів

Поки західні країни домовлялися про способи передати Україні частину заморожених резервів російського Центробанку, а поліція шукала яхти та інше майно російських олігархів у європейських країнах, Кремлю вдалося заробити за кордоном нові резерви валюти розміром із половину національного бюджету. Про це пише The Moscow Times.

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Що відомо

З початку 2022 року російські резиденти накопичили на іноземних рахунках $180 млрд, підрахував на основі статистики ЦБ росії науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.



У даних Центробанку щодо міжнародної інвестиційної позиції росії ці гроші враховано у статтях «інші інвестиції», «позички, позики, готівкова валюта та депозити», а також «інша заборгованість».

Швидше за все, «тіньові резерви» є грошима великих компаній-експортерів, пише Клюге: у 2022 році росія отримала рекордні сировинні доходи ($591,5 млрд) і рекордний в історії профіцит платіжного балансу ($227,4 млрд), який зменшився в 2023 році, але залишився значним ($118,3 млрд). Валюта в таких обсягах не потрапила ні на російські рахунки, ні в резерви ЦБ, що перебуває під санкціями.



Розмір накопиченої за кордоном «кубишки» дорівнює половині російського федерального бюджету ($406 млрд), зіставний з усім золотим запасом ЦБ ($188 млрд) і майже вдвічі перевищує власні валютні резерви. Хоча сам Центробанк звітує про наявність $613 млрд у ЗВР, включаючи $396 млрд іноземної валюти, насправді понад $300 млрд заблоковано санкціями. А все, що має регулятор, — це близько $100 млрд китайських юанів.

Про «тіньові резерви» відомо дуже мало, наголошує Клюге: загадкою залишаються як країни, де вони розміщені, так і те, в які валюти чи активи вони вкладені. У статистиці західних країн цих грошей не видно, зазначає експерт, а отже, швидше за все, валюта захована у країнах, які Кремль називає «дружніми». Це можуть бути, наприклад, Туреччина чи Індія, які мають великий торговий дефіцит із росією ($3 млрд і $6 млрд на місяць відповідно).



У будь-якому разі, ці гроші осіли у формі депозитів чи експортних кредитів за межами розвинених економік та головних глобальних фінансових центрів, писали у квітні експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Банку міжнародних розрахунків.

«Тіньові резерви» могли б стати порятунком для економіки у разі, якщо впадуть ціни на нафту, експортні доходи скоротяться, а приплив валюти перестане вистачати для оплати імпорту, пише Клюге. Втім, наскільки вони ліквідні і яку їхню частину можна завести в росію — залишається незрозумілим, визнає експерт: ці гроші можуть включати, наприклад, індійські рупії, які росія отримувала в оплату за нафту, а потім зіткнулася з неможливістю вивести їх з Індії, або витратити.



Основну частину «тіньових резервів» росії вдалося накопичити в 2022 році, але і зараз їх розмір продовжує повільно збільшуватися, випливає з оцінок Клюге.

Російський ЦБ пояснює це, зокрема, проблемами з платежами, з якими зіткнувся російський бізнес.

За січень-липень 2024 року, згідно зі статистикою регулятора, російські компанії наростили іноземні активи на $44,6 млрд. Значна частина цієї суми пов'язана «з ускладненням ланцюжків міжнародних розрахунків», через що у бізнесу формується «дебіторська заборгованість», тобто навіс із вчасно не отриманих коштів, писав Центробанк у липні.