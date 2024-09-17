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17 вересня 2024, 9:02

«Тіньові резерви»: У росії знайшли за кордоном валюти на $180 мільярдів

Поки західні країни домовлялися про способи передати Україні частину заморожених резервів російського Центробанку, а поліція шукала яхти та інше майно російських олігархів у європейських країнах, Кремлю вдалося заробити за кордоном нові резерви валюти розміром із половину національного бюджету. Про це пише The Moscow Times.

Поки західні країни домовлялися про способи передати Україні частину заморожених резервів російського Центробанку, а поліція шукала яхти та інше майно російських олігархів у європейських країнах, Кремлю вдалося заробити за кордоном нові резерви валюти розміром із половину національного бюджету.
Фото: depositphotos

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Що відомо

З початку 2022 року російські резиденти накопичили на іноземних рахунках $180 млрд, підрахував на основі статистики ЦБ росії науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

У даних Центробанку щодо міжнародної інвестиційної позиції росії ці гроші враховано у статтях «інші інвестиції», «позички, позики, готівкова валюта та депозити», а також «інша заборгованість».

Швидше за все, «тіньові резерви» є грошима великих компаній-експортерів, пише Клюге: у 2022 році росія отримала рекордні сировинні доходи ($591,5 млрд) і рекордний в історії профіцит платіжного балансу ($227,4 млрд), який зменшився в 2023 році, але залишився значним ($118,3 млрд). Валюта в таких обсягах не потрапила ні на російські рахунки, ні в резерви ЦБ, що перебуває під санкціями.

Розмір накопиченої за кордоном «кубишки» дорівнює половині російського федерального бюджету ($406 млрд), зіставний з усім золотим запасом ЦБ ($188 млрд) і майже вдвічі перевищує власні валютні резерви. Хоча сам Центробанк звітує про наявність $613 млрд у ЗВР, включаючи $396 млрд іноземної валюти, насправді понад $300 млрд заблоковано санкціями. А все, що має регулятор, — це близько $100 млрд китайських юанів.

Про «тіньові резерви» відомо дуже мало, наголошує Клюге: загадкою залишаються як країни, де вони розміщені, так і те, в які валюти чи активи вони вкладені. У статистиці західних країн цих грошей не видно, зазначає експерт, а отже, швидше за все, валюта захована у країнах, які Кремль називає «дружніми». Це можуть бути, наприклад, Туреччина чи Індія, які мають великий торговий дефіцит із росією ($3 млрд і $6 млрд на місяць відповідно).

У будь-якому разі, ці гроші осіли у формі депозитів чи експортних кредитів за межами розвинених економік та головних глобальних фінансових центрів, писали у квітні експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Банку міжнародних розрахунків.

«Тіньові резерви» могли б стати порятунком для економіки у разі, якщо впадуть ціни на нафту, експортні доходи скоротяться, а приплив валюти перестане вистачати для оплати імпорту, пише Клюге. Втім, наскільки вони ліквідні і яку їхню частину можна завести в росію — залишається незрозумілим, визнає експерт: ці гроші можуть включати, наприклад, індійські рупії, які росія отримувала в оплату за нафту, а потім зіткнулася з неможливістю вивести їх з Індії, або витратити.

Основну частину «тіньових резервів» росії вдалося накопичити в 2022 році, але і зараз їх розмір продовжує повільно збільшуватися, випливає з оцінок Клюге.

Російський ЦБ пояснює це, зокрема, проблемами з платежами, з якими зіткнувся російський бізнес.

За січень-липень 2024 року, згідно зі статистикою регулятора, російські компанії наростили іноземні активи на $44,6 млрд. Значна частина цієї суми пов'язана «з ускладненням ланцюжків міжнародних розрахунків», через що у бізнесу формується «дебіторська заборгованість», тобто навіс із вчасно не отриманих коштів, писав Центробанк у липні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
Vadim531
Vadim531
17 вересня 2024, 9:37
#
В следущем году Буданов и прочие *** эксперты дадут новый прогноз когда рф почувствует санкции — летом 2026, и так каждый год новые прогнозы.
+
0
nitrolog
nitrolog
17 вересня 2024, 10:02
#
Саме так, через 2−3 тижні, кава в Криму 2023…
5−6 менеджерів не просто так зп отримують
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 вересня 2024, 11:23
#
К чему эта публикация готовит лекторат?
+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2024, 12:17
#
Що ваші гроші за кордоном будуть відбирати на користь України.
+
0
bonv
bonv
17 вересня 2024, 13:07
#
Знати про наявність і забрати на користь України, дві великі різниці.
+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2024, 13:21
#
Про це пише The Moscow Times.

Не Єрмак.
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