Фонд гарантування залучив на електронних аукціонах понад 30 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб майже за 8 років роботи з системою Prozorro.Продажі залучив на аукціонах понад 30 млрд грн. Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі».

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«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залучив через онлайн-аукціони понад 30 млрд гривень, з них — 7,5 млрд гривень під час воєнного стану. Отримані кошти спрямовуються на розрахунок з кредиторами неплатоспроможних банків», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за майже 8 років відбулося 14,7 тис. успішних торгів.

Так, на аукціонах з продажу прав вимоги за кредитними договорами було залучено понад 17,6 млрд грн. Ще понад 11,6 млрд грн ФГВФО залучив із продажу нерухомості, що перебувала на балансі банків-банкрутів. Майже 2 млрд грн вдалося отримати з реалізації земельних ділянок.

У середньому за активи банків-банкрутів на онлайн-аукціонах змагаються понад 2 учасники.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 26 років свого існування загалом виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, 104,7 млрд грн.