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14 вересня 2024, 13:59

Єврокомісія запропонувала заморозити активи ЦБ росії на п'ять років

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження періоду поновлення санкцій, що охоплюють активи Центрального банку росії, які мають вирішальне значення для отримання кредиту G7 у розмірі $50 млрд для України, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження періоду поновлення санкцій, що охоплюють активи Центрального банку Росії, які мають вирішальне значення для отримання кредиту G7 у розмірі $50 млрд для України, повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіВаріанти включають п'ятирічне заморожування активів з переглядом кожні 12 місяців та підтримку більшості країн ЄС.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Варіанти включають п'ятирічне заморожування активів з переглядом кожні 12 місяців та підтримку більшості країн ЄС.

Другим варіантом є продовження заморожування активів кожні 36 місяців під час одноголосного голосування.

Третім варіантом було б продовження терміну всіх санкцій, пов'язаних із росією, до 36 місяців. Наразі санкції ЄС проти росії підлягають продовженню кожні шість місяців.

13 вересня Financial Times з посиланням на джерела писала, що рішення переглянути частоту продовження санкцій пов'язане з вимогами США, які готові брати участь у наданні кредиту Києву на суму $50 млрд за рахунок доходів від активів росії в рамках G7.

За інформацією газети, Угорщина поки що не визначилася зі своєю стороною щодо продовження санкцій. Деякі джерела вважають, що занепокоєння США щодо продовження санкцій перебільшено, оскільки ЄС був здатний постійно продовжувати санкції з 2014 р., не маючи проблем.

Нагадаємо

12 вересня Євросоюз продовжив санкції проти росії до 15 березня 2025 р. Обмеження продовжать діяти щодо понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів переліченим особам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
14 вересня 2024, 16:18
#
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