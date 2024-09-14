Греція підвищує суму інвестицій у нерухомість для «золотої візи»

З 1 вересня мінімальні інвестиційні вимоги для отримання «золотої візи» значно зросли та досягли 800 000 євро у найвідоміших регіонах Греції. Про це пише schengen.news.

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«Золота віза»

Програма «Золота віза» у Греції сприяла зростанню економіки країни майже на 1 млрд євро за перші п'ять місяців 2023 року.

Рішення Греції збільшити з 1 вересня мінімальну суму інвестицій, необхідну для отримання золотої візи, призвело до сплеску міжнародного інтересу до купівлі нерухомості в цій країні до набуття чинності нових змін.

За даними Schengen.News, в рамках програми «Золота віза» іноземці мають право отримати дозвіл на проживання в Грецькій Республіці в обмін на фінансові інвестиції.

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У рамках зусиль щодо подолання житлової кризи влада Греції раніше оприлюднила плани щодо збільшення мінімальної суми, необхідної для отримання «золотої візи».

Як змінилася сума інвестицій

Рішення було оголошено прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, який підтвердив, що вимоги до «Золотої візи» буде збільшено до 800 000 євро (890 000 доларів США) для інвестицій у нерухомість у найпопулярніших регіонах країни.

З вересня мінімальна сума, необхідна для інвестицій у Салоніках, Міконосі та Санторіні, а також на островах з населенням понад 3100 осіб збільшилася з 500 000 євро до 800 000 євро.

В інших регіонах заможним іноземним інвесторам доведеться заплатити 400 000 євро замість 250 000 євро, щоб купити нерухомість і таким чином отримати дозвіл на проживання за програмою «Золота віза».

Площа всіх проданих об'єктів нерухомості має бути не менше ніж 120 квадратних метрів. Крім того, для досягнення встановленого порога можна придбати лише один об'єкт нерухомості.

Водночас для об'єктів нерухомості, які не використовуються як житло, буде встановлений поріг у 250 000 євро, такий же показник буде встановлений для об'єктів нерухомості, що включені до реєстру та потребують реставрації.

Дані Міністерства імміграції та надання притулку Греції показали, що програма «Золота віза» у Греції сприяла зростанню економіки країни майже на 1 млрд євро за перші п'ять місяців минулого року.

У травні цього року Міністерство міграції та надання притулку Греції заявило, що на розгляді перебуває 9478 заяв на отримання золотої візи, при цьому минулого року було подано 6228 заяв.

Дані міністерства показали, що збільшення мінімальної суми, необхідної для отримання золотих віз, не вплинуло на високий попит на цю програму.

Статистика Міністерства показала, що за перші два місяці цього року кількість нових заяв на отримання золотих віз збільшилася приблизно на 1300 заяв порівняно з аналогічним періодом 2023 року.