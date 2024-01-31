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31 січня 2024, 9:37

«Золота віза»: Греція підвищить поріг для інвестицій в нерухомість

Уряд Греції найближчим часом підвищить поріг у 250 тисяч євро для інвестицій в нерухомість з метою отримання п'ятирічної посвідки на проживання, відомої як «золота віза». Про це повідомляє Ekathimerini.

Уряд Греції найближчим часом підвищить поріг у 250 тисяч євро для інвестицій в нерухомість з метою отримання п'ятирічної посвідки на проживання, відомої як «золота віза».
Фото:ekathimerini

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«Золота віза» стане дорожчою

Видання зазначає, що на сьогодні уряд розглядає різні сценарії, але, схоже, зупинився на збільшенні мінімальної суми в 250 000 євро до більш високого рівня. Метою такого кроку є зниження попиту на «золоті візи», а також спроба стримати зростання цін на нерухомість.

Як заявив минулого тижня на конференції, присвяченій програмі «золота віза», міністр національної економіки і фінансів Костіс Хатзідакіс, «будуть застосовані заходи з її обмеження, ліміти будуть збільшені для здійснення більш значних інвестицій, але буде зроблено виняток для об'єктів нерухомості, що котируються на біржі, для яких застосовуватиметься нижчий мінімальний поріг, щоб спрямувати кошти в той клас нерухомості, який їх особливо потребує».

Читайте: «Золота віза»: Купівля нерухомості у Португалії більше не дає прав на візу

На думку іноземних аналітиків сектору інвестиційної імміграції, таких як Astons, у Великій Британії грецька програма залишається однією з найпривабливіших у всій Європі, оскільки вона має найнижчий поріг для іноземних інвесторів — тобто 250 000 євро.

За даними Міністерства імміграційної політики, з січня по листопад 2023 року кількість дозволів, наданих інвесторам з Великої Британії, зросла на 77,8 % до 370 (з 208), а ізраїльтянам — на 77,6 % до 183 (з 103).

Читайте: Італія скасувала «золоті візи» для росіян і білорусів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

Джерело: Мінфін
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