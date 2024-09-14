В Україні зменшилась кількість нових справ про шахрайство — Опендатабот

Кількість справ щодо шахрайства раніше зростала, проте у серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за 2024 рік. Про це повідомляє «Опендатабот».

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Зменшення шахрайства

51 992 кримінальні провадження щодо шахрайства відкрито від початку 2024 року. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Повідомляється, що на початку 2024 року кількість нових кримінальних справ щодо шахрайства залишалась високою: в середньому, понад 8000 на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза.

У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ щодо шахрайства цьогоріч — лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Зазначається, що попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. До порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 14%.