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13 вересня 2024, 18:38

Один з останніх великих споживачів у ЄС відмовляється від російського газу

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року, вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року, вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського газу.
Фото: freepik.com

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Компанія отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що еквівалентно приблизно 12% національного споживання, з Північної Африки, та інших світових постачальників скрапленого природного газу.

«Через агресивну війну росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році», — заявив керівник фінансового управління Відня Петер Ханке.

Хоча Wien Energie продовжуватиме закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, у майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить до міста, не походить з росії. Компанія стверджує, що використовуватиме сертифікати походження, які є захищеними від підробок і базуються на технології блокчейн.

За словами головного виконавчого директора Міхаеля Штребля, компанія також пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо альтернативні джерела коштують трохи дорожче, ніж російський газ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
akapello
akapello
13 вересня 2024, 19:14
#
Єззз!
Це та сама Австрія, яка у будь-якій ситуації намагалася тримати нейтралітет і баланс між сходом і заходом?
Здається, у теперішньому оскаженілому світі вже неможливо відсиджуватися у своєму затишному гніздечку під гаслом «Мене нічого не стосується, я все пересиджу».
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