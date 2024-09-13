Один з останніх великих споживачів у ЄС відмовляється від російського газу

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйона людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з 2025 року, вперше за останні десятиліття, відмовиться від російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що еквівалентно приблизно 12% національного споживання, з Північної Африки, та інших світових постачальників скрапленого природного газу.

«Через агресивну війну росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році», — заявив керівник фінансового управління Відня Петер Ханке.

Хоча Wien Energie продовжуватиме закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, у майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить до міста, не походить з росії. Компанія стверджує, що використовуватиме сертифікати походження, які є захищеними від підробок і базуються на технології блокчейн.

За словами головного виконавчого директора Міхаеля Штребля, компанія також пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо альтернативні джерела коштують трохи дорожче, ніж російський газ.