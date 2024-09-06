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6 вересня 2024, 13:45

У столиці уповільнилось зростання цін у гривнях на новобудови

Зростання гривневих цін на новобудови в Києві зросли менш як на 1%, від початку року — майже на 8%, до 67,5 тис. грн. /кв. м. Про це повідомив засновник M4U і співзасновник сервісу динамічного ціноутворення MAXIFY Володимир Даниленко, передає «Інтерфакс-Україна».

Зростання гривневих цін на новобудови в Києві зросли менш як на 1%, від початку року — майже на 8%, до 67,5 тис.

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«Ринок первинної нерухомості Києва влітку продовжив стагнувати після значного зниження активності попиту наприкінці весни на тлі мобілізаційних процесів.

Середня ціна за серпень зросла порівняно з липнем менше ніж на 1%. Це найменше зростання на місяць за останні три місяці. Загалом середні ціни від початку року зросли трохи менше ніж на 8%, до 67,545 тис. грн/кв. м", — повідомив він.

Згідно з дослідженням M4U, від початку року середня ціна в доларах США майже не змінилася, показує коливання ±2%, що свідчить про те, що зростання гривневих цін на ринку від початку року — не більше ніж ефект від зміни курсу.

У серпні основне коригування цін спостерігалося в преміум-сегменті, до 153,6 тис. грн/кв.м. З

За словами Даниленка, приріст отримано завдяки оновленню цін у кількох проєктах за стабільно низької питомої ваги пропозиції у цьому сегменті. Решта класів первинного житла показали коливання в розмірі +/- 1%, підтверджуючи гіпотезу про порівняно низьку цінову динаміку протягом останніх місяців.

Згідно з дослідженням, у першій половині серпня динаміка угод почала відновлюватися, через повернення на ринок частини відкладеного попиту, проте інтенсивні обстріли і відновлення тривалих відключень електрики під кінець місяця знову зіграли проти ринку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
6 вересня 2024, 15:43
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Ще все попереду і «злети» і падіння, але заморозка котлованів та зсування термінів введення нових скворєшніків поки виглядає, як невідворотній процес.
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