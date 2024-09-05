Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сергій Параджанов», яка продовжує серію «Видатні особистості України». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Сергій Параджанов» (фото)
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Нова пам’ятна монета випускається на честь українського та вірменського кінорежисера, сценариста та композитора Сергія Параджанова, який є одним із представників хвилі українського поетичного кіно. Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця.
Дизайн монети
На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ — це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.
На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також майстерно створений колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи «СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».
Характеристики
- Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення — патинування.
- Тираж — до 7 500 штук.
- Діаметр — 33,0 мм.
- Маса дорогоцінного металу в чистоті — 15,55 г.
- Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед.
- Гурт — гладкий із заглибленим написом.
Де придбати
Придбати пам’ятні монети «Сергій Параджанов» можна буде з 10 вересня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.
Детальніше про реалізацію монет в банках-дистриб'юторах ви можете дізнатися на їхніх офіційних сайтах.
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