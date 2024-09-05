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5 вересня 2024, 9:31

НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Сергій Параджанов» (фото)

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сергій Параджанов», яка продовжує серію «Видатні особистості України». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сергій Параджанов», яка продовжує серію «Видатні особистості України».
Фото: НБУ

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Нова пам’ятна монета випускається на честь українського та вірменського кінорежисера, сценариста та композитора Сергія Параджанова, який є одним із представників хвилі українського поетичного кіно. Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця.

Дизайн монети

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ — це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також майстерно створений колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи «СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».

Характеристики

  • Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення — патинування.
  • Тираж — до 7 500 штук.
  • Діаметр — 33,0 мм.
  • Маса дорогоцінного металу в чистоті — 15,55 г.
  • Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед.
  • Гурт — гладкий із заглибленим написом.

Де придбати

Придбати пам’ятні монети «Сергій Параджанов» можна буде з 10 вересня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальніше про реалізацію монет в банках-дистриб'юторах ви можете дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
5 вересня 2024, 10:44
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