НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Сергій Параджанов» (фото)

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сергій Параджанов», яка продовжує серію «Видатні особистості України». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Нова пам’ятна монета випускається на честь українського та вірменського кінорежисера, сценариста та композитора Сергія Параджанова, який є одним із представників хвилі українського поетичного кіно. Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця.

Дизайн монети

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ — це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також майстерно створений колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи «СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».

Характеристики

Монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення — патинування.

Тираж — до 7 500 штук.

Діаметр — 33,0 мм.

Маса дорогоцінного металу в чистоті — 15,55 г.

Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед.

Гурт — гладкий із заглибленим написом.

Де придбати

Придбати пам’ятні монети «Сергій Параджанов» можна буде з 10 вересня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальніше про реалізацію монет в банках-дистриб'юторах ви можете дізнатися на їхніх офіційних сайтах.