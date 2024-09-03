МВФ починає п'ятий перегляд програми EFF: Україна очікує $1,1 мільярда — Шмигаль

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні цієї осені залучити $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Прем'єр обговорив початок роботи місії у розмові з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро», — розповів Шмигаль.

Він додав, що у розмові також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

Нагадаємо

28 червня, Виконавча рада МВФ схвалила четвертий перегляд програми EFF.

Графік переглядів програми МВФ

5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);

6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);

7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).

«Мінфін» писав, що на початку липня МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Фонд додав Україні два нових структурних маяки. Зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).